Cómo usar sombra azul para resaltar los ojos color marrón, lucir coqueta y jóven según las expertas en maquillaje

Es un mito que no hay maneras de hacer lucir la mirada de ojos marrones ya que con con sombras azules esto se puede conseguir de forma maravillosa. Expertos de una famosa marca de maquillaje británica, la cual fue fundada en 2013 por la maquilladora de celebridades, Charlotte Tilbury, han revelado los secretos para hacer que la mirada de ojos cafés resalten.

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Ojos marrones: ¿Cómo resaltarlos con sombra azul y ahumadas para lucir joven, según expertas en maquillaje?

A continuación te decimos cuáles son los colores que harán resaltar tu mirada si tus ojos son marrones. Es importante que sepas que puedes utilizar sombras en lápiz o polvo. Por otro lado, tienes libertad para aplicarlas ya que hay mujeres que utilizan brochas o incluso su dedo anular; ya que este es el que menos fuerza tiene y con él que se pueden hacer de mejor manera los difuminados.

¿Cómo utilizar sombra azul de manera correcta para resaltar los ojos color marrón?

De acuerdo con expertos de la famosa marca británica de maquillaje “Los tonos azules contrastan con los tonos marrones naturales de tus ojos y pueden manipular la luz para ayudar a que resalten aún más.”, en este sentido el color azul permite que el tono del ojo incluso genere una ilusión de brillo. Por su parte la creadora de contenido Alexandra Sansores Majul, experta en temas de maquillaje, ha revelado que al colocar un color azul cerca del iris del ojo, se genera una especie de matices dorados en el ojo.

Ojos marrones con sombra azul y eyeliner marino

Para este paso deberás utilizar una sombra en tono marino brillante y la deberás colocar sobre todo el párpado; es importante que utilices un tono brillante y no mate. Una vez que hayas aplicado el producto harás un delineado de gato con un delineador en tono marino; es decir, habrá un contraste de tonos. Por otro lado, si tus ojos no son completamente marrones, pero quieres que luzcan, sin duda alguna también puedes aplicar este maquillaje, como se muestra en la imagen.

sombra azul en párpados |Crédito: Charlotte Tilbury

Ojos marrones con sombras ahumadas en tono azul

Una de las mejores maneras de lucir una mirada espectacular es mediante tonos ahumados azules. Para realizar este maquillaje deberás aplicar una sombra celeste brillante por todo el párpado mientras que en las esquinas sellarás con un tono en azul oscuro; mismo que difuminarás muy bien. Es importante que hagas un delineado inferior con lapiz negro y un poco de sombra celeste o esmeralda. Por otro lado, si tus ojos no son marrones, incluso en ojos verdes resaltará mucho.

maquillaje con sombras azules |Crédito: Charlotte Tilbury

Ojos marrones con eyeliner azul metalico

Una forma minimalista de resaltar tu mirada con delineador azul es utilizando uno que tenga brillos. Deberás hacer un delineado de gato tradicional, pero al mismo tiempo delinear la parte inferior del ojo con el mismo producto. Esto hará que el color marrón de tus ojos resalte muchísimo.