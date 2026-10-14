Manicura cuadrada de Halloween: 5 diseños de uñas cortas y bonitas

Estamos entrando a una de las temporadas más esperadas de todo el año, pues Halloween llega para poner un ambiente distinto a todo, donde la atmósfera, colores y días se viven distintos, por lo que te compartiremos algunos de los mejores diseños de uñas cuadradas para esta temporada.

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Los diseños de uñas cuadradas pueden ser una de las mejores alternativas si llevas una vida activa y prefieres mantener el largo ligeramente corto, podrías tener un lienzo perfecto para lucir diseños inspirados en Halloween, una de las festividades más esperadas del año.

Diseños de uñas para Halloween 2026

Una gran ventaja de una manicura corta y cuadrada es que lucen pulcras, por lo que es un tanto más sencillo plasmar diseños sobre ellas o utilizarlas, por ello te compartiremos los siguientes diseños:

