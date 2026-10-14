Manicura cuadrada de Halloween: 5 diseños de uñas cortas y bonitas
¡Estos son algunos de los MEJORES diseños de uñas para este Halloween 2026!
Estamos entrando a una de las temporadas más esperadas de todo el año, pues Halloween llega para poner un ambiente distinto a todo, donde la atmósfera, colores y días se viven distintos, por lo que te compartiremos algunos de los mejores diseños de uñas cuadradas para esta temporada.
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Los diseños de uñas cuadradas pueden ser una de las mejores alternativas si llevas una vida activa y prefieres mantener el largo ligeramente corto, podrías tener un lienzo perfecto para lucir diseños inspirados en Halloween, una de las festividades más esperadas del año.
Diseños de uñas para Halloween 2026
Una gran ventaja de una manicura corta y cuadrada es que lucen pulcras, por lo que es un tanto más sencillo plasmar diseños sobre ellas o utilizarlas, por ello te compartiremos los siguientes diseños:
- Micro Nail Art: Si buscas un diseño minimalista, sofisticado y limpio puedes optar por una base nude y un diseño como telaraña, fantasma, calavera, murciélago o calabaza que resalte tus uñas, yendo a la perfección con la temática sin caer en la carga del diseño.
- Manicura francesa: Otra gran alternativa es optar por un diseño estilo francés jugando entre los tonos oscuros y blancos, el cuál puedes adornar con telarañas, fantasmas, calaveras y demás figuras de la temporada consiguiendo un equilibrio con el distintivo de la punta.
- Diseños Blanco y Negro: Hablando sobre los tonos blancos y negros, también puedes considerar un diseño que vaya a la perfección con tu disfraz o tu ropa para esos días, optando por diseños sobrios y con detalles como glitter que destaquen en la noche.
- Oscuras y misteriosas: Siguiendo con la tónica de lo que la noche representa, también puedes optar por ir solamente con uñas que dejen ver tu gusto por la festividad, con colores como el negro, vino, violeta, sangre pero sobre todo jugando con las texturas que imitan los diseños de “lass brujas”.
- Destellos esotéricos: También llamadas como aura nails, este tipo de diseños tienen ciertos degradados imitando un campo magnético, el cuál va a la perfección con la festividad, para el uso diario y para combinar con tu disfraz.