Calendario Día de Muertos: estas son las distintas ofrendas y cuándo se ponen

Las festividades del Día de los Muertos mueven multitudes a través de la fiesta, de la gastronomía y de las creencias populares acerca de las tradicionales ofrendas. Por eso, con el paso de los años se han aclarado algunos temas sobre estos espacios que se convierten en momentos íntimos y de relevancia para muchas personas. He aquí el calendario que puede ayudarte para conocer a quiénes se recuerdan desde finales de octubre.

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¿Para qué sirven las ofrendas que se ponen en el Día de Muertos?

Aunque tal como ocurre con muchas apropiaciones culturales-religiosas, cada persona recoge y elige qué creer y cómo participar de esas creencias. Según el pensamiento popular, las ofrendas son altares o espacios destinados para la memoria y la guía espiritual de las personas que murieron. Los elementos que se ponen en dichos espacios sirven para iluminar el camino de esas personas, que viven una odisea en el inframundo, según las creencias prehispánicas sobre el Día de Muertos.

¿Cuáles son las ofrendas y los días que se deben tener listas en Día de Muertos?

27 de octubre - Esta es la ofrenda más moderna, pues se ha hecho prácticamente oficial la colocación de altares para mascotas. Allí se ponen elementos de tus animalitos que fallecieron, junto con fotos y comida, tal como ocurre con tus familiares humanos.

28 de octubre - En algunos hogares se indica que este día es el específico para aquellos que murieron de forma repentina, lo cual en ocasiones incluye muertes de manera trágica. Los elementos usados son los mismos que un altar de otros días.

29 de octubre - Aunque esta no forma parte del pensamiento general, en algunas zonas del país indican que este es el día de aquellos que no son recordados en sus familias.

30 de octubre - Aquí puede existir cierta confusión, pues se le conoce como el día de las Almas Desamparadas, pero es muy similar al concepto del 29 de octubre, ya mencionado.

31 de octubre - Esta fecha se conoce más como el día de la preparación de alimentos, altar, fotos y demás elementos para los siguientes dos días. Sin embargo, hay algunos hogares que celebran a los bebés que no nacieron o que no fueron bautizados.

1 de noviembre - Para esta ocasión se suele recordar a los niños fallecidos. Incluso en algunas comunidades se utilizan flores blancas que hablan de la ternura y de la pureza de esas infancias interrumpidas.