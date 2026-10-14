Ideas DIY: 3 propuestas económicas para crear monstruos de cartón para tu puerta en Halloween

El sábado 31 de octubre se celebrará Halloween y es por este motivo que muchas vidrieras ya ofrecen diferentes disfraces, elementos de decoración y hasta dulces con temática de terror. La fecha que ha logrado instalarse globalmente tendrá a grandes y chicos disfrutando juntos de espeluznantes creaciones.

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En este punto, muchos optan por recurrir a prácticas como las manualidades e ideas DIY para darle forma a objetos que les permitan adornar sus casas. En el caso de las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, ofrecen proyectos muy fáciles de abordar y con resultados increíbles.

Ideas DIY en Halloween

Ahora, en la previa a Halloween, las ideas DIY parecen haber multiplicado sus proyectos y es por eso que elegir alguno para nuestra casa puede dividirse por niveles de complejidad y objetivos. En este marco, hoy te daremos a conocer algunas iniciativas para que transformes tu puerta.

Las ideas DIY que se detallarán te enseñarán a crear monstruos de cartón de una forma fácil y económica. Con estas figuras, podrás decorar el ingreso a tu vivienda y así aterrar a cualquier visitante.

¿Cómo hacer monstruos de cartón?

Con materiales reciclados que seguro ya tienes en casa, como cajas de cartón, pintura, tijeras y un poco de pegamento, las ideas DIY te ayudarán a lograr decoraciones impactantes, divertidas y sobre todo, muy originales.

Sigue los siguientes paso a paso para hacer monstruos de cartón y convertir tu puerta en un espacio terrorífico:

El Monstruo Glotón (La puerta es la boca)

Esta idea aprovecha toda la estructura de tu marco para hacer parecer que quien entra está caminando directamente hacia las fauces de una criatura hambrienta.

Materiales: Cajas grandes de cartón (de cereal o envíos), pintura acrílica (roja, negra y blanca) o cartulinas de colores, cinta de enmascarar o cinta adhesiva de doble cara.

Paso a paso



Recorta en el cartón grandes triángulos desiguales para simular colmillos afilados. Píntalos de blanco o amarillo envejecido. Dibuja y corta dos ojos gigantescos (pueden ser amarillos con pupilas rasgadas rojas o negras). Pega los colmillos en el borde superior e inferior del marco de la puerta (por fuera) y los ojos en la parte superior.

El Espectro Acechante de Ojos Múltiples

Inspirado en las criaturas de las sombras, esta opción utiliza el contraste para crear una vibra misteriosa que resalta muchísimo, especialmente por las noches.

Materiales: Cartón (puedes usar el fondo de cajas grandes), pintura negra y roja/amarilla (o papel de construcción), tijeras.

Paso a paso



Cubre la parte central o superior de la puerta con siluetas de cartón pintadas de negro que simulen tentáculos, garras o siluetas despeinadas de sombras. Corta decenas de círculos de cartón de diferentes tamaños para crear decenas de ojos. Pinta los centros con colores Neón o brillantes (amarillo, verde o rojo) para que contrasten con el fondo oscuro. Distribuye los ojos por todas las siluetas de cartón y por los costados de la puerta.

La Momia Cloop (Frankenstein o Mounstruo Simpático)

Ideal si hay niños pequeños en casa y prefieres un enfoque más amigable y colorido que terrorífico.

Materiales: Cartón flexible o platos de cartón sobrantes de fiestas, pintura verde, negra y blanca, papel higiénico o venda médica económica.

Paso a paso

