Ideas DIY: 3 propuestas económicas para crear monstruos de cartón para tu puerta en Halloween
Ideas DIY. Aprende cómo hacer monstruos de cartón para la puerta en Halloween con estas 3 ideas creativas.
El sábado 31 de octubre se celebrará Halloween y es por este motivo que muchas vidrieras ya ofrecen diferentes disfraces, elementos de decoración y hasta dulces con temática de terror. La fecha que ha logrado instalarse globalmente tendrá a grandes y chicos disfrutando juntos de espeluznantes creaciones.
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En este punto, muchos optan por recurrir a prácticas como las manualidades e ideas DIY para darle forma a objetos que les permitan adornar sus casas. En el caso de las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, ofrecen proyectos muy fáciles de abordar y con resultados increíbles.
Ideas DIY en Halloween
Ahora, en la previa a Halloween, las ideas DIY parecen haber multiplicado sus proyectos y es por eso que elegir alguno para nuestra casa puede dividirse por niveles de complejidad y objetivos. En este marco, hoy te daremos a conocer algunas iniciativas para que transformes tu puerta.
Las ideas DIY que se detallarán te enseñarán a crear monstruos de cartón de una forma fácil y económica. Con estas figuras, podrás decorar el ingreso a tu vivienda y así aterrar a cualquier visitante.
¿Cómo hacer monstruos de cartón?
Con materiales reciclados que seguro ya tienes en casa, como cajas de cartón, pintura, tijeras y un poco de pegamento, las ideas DIY te ayudarán a lograr decoraciones impactantes, divertidas y sobre todo, muy originales.
Sigue los siguientes paso a paso para hacer monstruos de cartón y convertir tu puerta en un espacio terrorífico:
El Monstruo Glotón (La puerta es la boca)
- Esta idea aprovecha toda la estructura de tu marco para hacer parecer que quien entra está caminando directamente hacia las fauces de una criatura hambrienta.
- Materiales: Cajas grandes de cartón (de cereal o envíos), pintura acrílica (roja, negra y blanca) o cartulinas de colores, cinta de enmascarar o cinta adhesiva de doble cara.
Paso a paso
- Recorta en el cartón grandes triángulos desiguales para simular colmillos afilados. Píntalos de blanco o amarillo envejecido.
- Dibuja y corta dos ojos gigantescos (pueden ser amarillos con pupilas rasgadas rojas o negras).
- Pega los colmillos en el borde superior e inferior del marco de la puerta (por fuera) y los ojos en la parte superior.
El Espectro Acechante de Ojos Múltiples
- Inspirado en las criaturas de las sombras, esta opción utiliza el contraste para crear una vibra misteriosa que resalta muchísimo, especialmente por las noches.
- Materiales: Cartón (puedes usar el fondo de cajas grandes), pintura negra y roja/amarilla (o papel de construcción), tijeras.
Paso a paso
- Cubre la parte central o superior de la puerta con siluetas de cartón pintadas de negro que simulen tentáculos, garras o siluetas despeinadas de sombras.
- Corta decenas de círculos de cartón de diferentes tamaños para crear decenas de ojos.
- Pinta los centros con colores Neón o brillantes (amarillo, verde o rojo) para que contrasten con el fondo oscuro.
- Distribuye los ojos por todas las siluetas de cartón y por los costados de la puerta.
La Momia Cloop (Frankenstein o Mounstruo Simpático)
- Ideal si hay niños pequeños en casa y prefieres un enfoque más amigable y colorido que terrorífico.
- Materiales: Cartón flexible o platos de cartón sobrantes de fiestas, pintura verde, negra y blanca, papel higiénico o venda médica económica.
Paso a paso
- Con el cartón, crea las piezas principales de la cara: dos ojos gigantescos y una boca curva con un par de dientes torcidos.
- Si prefieres un monstruo estilo Frankenstein, corta un bloque de cartón pintado de negro para simular el cabello en la parte superior de la puerta, y dos tornillos de cartón pintados de gris para los laterales.
- Si prefieres la Momia, envuelve la puerta de un lado a otro con tiras de papel higiénico o vendas, dejando un espacio en la parte superior para pegar los ojos de cartón que sobresalgan entre los vendajes.