4 plantillas de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca con accesorios para imprimir y recortar

Las guerras del Kpop y los personajes del universo de KPop Demon Hunters pueden ser perfectos para crear divertidas manualidades de papel con estética similar a Toca Boca. Ya sea que apuestes por muñecas recortables hasta conjuntos completos que incluyan ropa, peinados y accesorios temáticos, estas 4 ideas permiten crear personajes personalizados para jugar en casa.

1. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Rumi

Esta idea está pensada para dar vida a una figura de papel inspirada en Rumi, con su característico estilo de los ídolos del Kpop. Puedes optar por atuendos pensados para el escenario y accesorios como bocinas, micrófonos o lámparas.

Rumi estilo Toca Boca| Rumi estilo Toca Boca

2. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Zoey con diferentes atuendos

Para esta idea puedes optar por una figura imprimible, recortable y montable inspirada en Zoey, la cual puede venir con alguno de sus looks musicales más llamativos, botas, peinados y atuendos completos para crear diferentes colaboraciones.

Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Zoey

3. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Mira y sus accesorios

Para esta idea puedes apostar por una muñeca de estilo caricaturesco con diferentes prendas de colores, accesorios inspirados en el estilo del Kpop y complementar con pequeños accesorios para complementar su estilo de guerra.

Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Mira y sus accesorios|Conny

4. Plantilla de Kpop Demon Hunters para todas las guerreras

En esta idea puedes imprimir en una sola ocasión a todas las guerreras junto con sus atuendos de batalla, accesorios y trajes brillantes para poder vestir a alguna de tus guerreras favoritas, jugar con los atuendos y los colores.

Plantilla de Kpop Demon Hunters para todas las guerreras |Adriana Lopez Pinterest

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¿Qué son las plantillas estilo Toca Boca para imprimir, recortar y pegar?

Dentro del mundo de las antigüedades, las plantillas estilo Toca Boca para imprimir, recortar y pegar son recursos gráficos de papel diseñados para que puedas trasladar la experiencia de un entorno digital al mundo físico mediante manualidades (DIY).