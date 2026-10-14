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4 plantillas de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca con accesorios para imprimir y recortar

Combina el universo de KPop Demon Hunters con el estilo de Toca Boca mediante muñecas de papel, ropa y accesorios para imprimir.

4 plantillas de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca con accesorios para imprimir y recortar
4 plantillas de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca con accesorios para imprimir y recortar|Imagen de IA

Escrito por: Hugo Pantoja

Las guerras del Kpop y los personajes del universo de KPop Demon Hunters pueden ser perfectos para crear divertidas manualidades de papel con estética similar a Toca Boca. Ya sea que apuestes por muñecas recortables hasta conjuntos completos que incluyan ropa, peinados y accesorios temáticos, estas 4 ideas permiten crear personajes personalizados para jugar en casa.

1. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Rumi

Esta idea está pensada para dar vida a una figura de papel inspirada en Rumi, con su característico estilo de los ídolos del Kpop. Puedes optar por atuendos pensados para el escenario y accesorios como bocinas, micrófonos o lámparas.

Rumi estilo Toca Boca
Rumi estilo Toca Boca| Rumi estilo Toca Boca

2. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Zoey con diferentes atuendos

Para esta idea puedes optar por una figura imprimible, recortable y montable inspirada en Zoey, la cual puede venir con alguno de sus looks musicales más llamativos, botas, peinados y atuendos completos para crear diferentes colaboraciones.

Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Zoey
Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Zoey

3. Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Mira y sus accesorios

Para esta idea puedes apostar por una muñeca de estilo caricaturesco con diferentes prendas de colores, accesorios inspirados en el estilo del Kpop y complementar con pequeños accesorios para complementar su estilo de guerra.

Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Mira y sus accesorios
Plantilla de Kpop Demon Hunters estilo Toca Boca de Mira y sus accesorios|Conny

4. Plantilla de Kpop Demon Hunters para todas las guerreras

En esta idea puedes imprimir en una sola ocasión a todas las guerreras junto con sus atuendos de batalla, accesorios y trajes brillantes para poder vestir a alguna de tus guerreras favoritas, jugar con los atuendos y los colores.

Plantilla de Kpop Demon Hunters para todas las guerreras
Plantilla de Kpop Demon Hunters para todas las guerreras |Adriana Lopez Pinterest

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¿Qué son las plantillas estilo Toca Boca para imprimir, recortar y pegar?

Dentro del mundo de las antigüedades, las plantillas estilo Toca Boca para imprimir, recortar y pegar son recursos gráficos de papel diseñados para que puedas trasladar la experiencia de un entorno digital al mundo físico mediante manualidades (DIY).

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Manualidades K-Pop Demon Hunters

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