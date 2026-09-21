Qué hacer con las bolsas de té usadas: 3 formas de darle un uso útil en tu hogar

No cabe duda que las bolsas de té son elementos infaltables dentro de una cocina, sin embargo, ¿sabías que no solo funcionan para hacer bebidas? Ya que una vez que solo te queda el residuo de las flores, este tiene propiedades que pueden ser utilizadas y tener muchas utilidades por lo que a continuación te las compartimos.

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Bolsas de té usadas: 3 formas de reciclarlas para darle un uso útil en el hogar

Cada vez que termines de hacer un té y te sobre la bolsita, no la tires ya que esta puede tener grandes utilidades, es por eso que a continuación te compartimos cómo puedes sacarle al máximo provecho; desde algo útil hasta algo decorativo.

Bolsas de té como abono

Esta es una de las mejores ideas que puedes realizar si dentro de tu casa cuentas con jardín o plantas ya que el material orgánico que queda dentro de las bolsas de té funcionan como abono. Esta es una de las mejores formas de utilizar el material orgánico en tu hogar y hacer que sea útil y funcional.

Separadores de libros con bolsas de té

Esta es una de las ideas más creativas que hay. La idea consiste en sacar todo el residuo de hojas que hay dentro de la bolsita y dejar únicamente la bolsa misma que deberás limpiar muy bien y encima de ella pondrás flores naturales (que estpen secas), una vez que lo hagas pondrás un sellador sobre las bolsas y esperarás a que se seuqe para que se endurezca. Una vez que este listo puedes decorar como más prefieras, puedes colocar un listón por ejemplo.

Bolsas de té para eliminar malos olores

Uno de los hacks que pocas personas conocen es que poner bolsas de té dentro del refrigerador hace que los malos olores se absorban. Porotro lado, también lo puedes replicar en botes de basura. Ahora bien, además de estas funciones también se puede aplicar sobre los ojos para quitar el hinchazón de los párpados, colocarse en zapatos para quitar olores desagradables e incluso se pueden colocar en sártenes para quitar la grasa pegada. Ahora bien, si un mosco te picó, puedes colocar la bolsa de té sobre la picadura para quitar la comezón.