7 ideas de peinados fantasía para niñas; son divertidos y perfectos para lucir en vacaciones

Si eres amante de los peinados y tienes una pequeña que le encanta siempre tener arreglado el cabello pero con creatividad, mira las siguientes ideas que son divertidas y fascinantes para hacerle durante las vacaciones. Estos peinados son diferentes y puedes echar a volar tu imaginación usando variedad de accesorios como pasadores, extensiones de colores, gel con glitter y mucho más.

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Peinados de fantasía para niñas

1. Trenzas divertidas: Este tipo de peinado es hermoso y lleno de color, lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer, ya que solo consta de dividir el cabello a la mitad, hacer dos trenzas gruesas y entre ellas ir poniendo listones de los colores preferidos de tu hija, para darle ese toque de brillo, ponle un poco de gel con glitter.

2. Semi recogido con extensiones: Si quieres sacar tu lado más creativo y hacer ver a tu pequeña muy cool durante las vacaciones, esta opción es perfecta. Haz dos pequeñas trenzas solo tomando la parte superior del cabello y para la caída pon unas extensiones de su color preferido y dales un estilo burbuja.

3. Coletas locas: Para este peinado debes partir el cabello en dos y hacer unas coletas bajas simples y sencillas, con el resto del cabello que va en caída, pon un par de extensiones y haz un estilo burbuja. Para darle un plus, puedes dejar un par de mechones por la parte frontal.

4. Coleta unicornio: Esta es una de las opciones de peinados más fáciles de hacer y se ve maravillosa gracias a la combinación de colores de las extensiones que lo hacen ver mágico. Tienes que hacer una coleta alta y hacer una trenza tipo sirena.

5. Peinado con cuquitas: Divide el cabello a la mitad de forma horizontal y con la parte frontal haz varias secciones, las cuales irás apretando con liguitas. El toque divertido de este peinado son las cuquitas o pincitas de colores y el gel con glitter.

6. Suelto con mariposas: Si no quieres romperte la cabeza pensando en un peinado, pero quieres que tu pequeña se vea arreglada y con estilo, puedes optar por dejarle el cabello recogido y ponerle en la mitad de su pelo unas mini pinzas de mariposas.

7. Semi recogido ondulado: Esta última opción es una de las favoritas, se trata de un semi recogido el cual lleva una trenza y el otro lado va normal; sin embargo, los dos deben formar un chongo al final. Para el resto del cabello puedes agregar pequeñas extensiones para no saturar el diseño.