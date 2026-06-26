Toy Story: 3 diseños de piñatas caseras de Rex para los cumpleaños de los niños

La temática de ‘Toy Story’ vuelve a estar vigente debido al estreno más reciente de la película perteneciente a Pixar que vuelve a poner a ‘Woody’ y sus amigos en una nueva aventura y en donde tendrán que luchar con una nueva villana. Esto ha despertado el interés en los niños y ha generado que muchas fiestas infantiles a partir de ahora tengan esta temática y si quieres innovar en la piñata, te compartiremos tres ideas para que la hagas sobre ‘Rex’ y que les encantará a todos.

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No hay dudas que ‘Toy Story’ es una de las películas animadas más vistas en la historia y que en este caso, cuenta con cinco películas, y que ha logrado trascender generaciones a través de los años, por lo que no solo es amada por niños, sino también por los más grandes que crecieron con estos personajes. Es por eso que también se convertirá en decoración de los próximos cumpleaños infantiles.

Lo que tiene ‘Toy Stoy’ es que cuenta con varios personajes entrañables y así como hay quienes se inclinarán por ‘Woody’ o ‘BuzzLightyear’, hay quienes lo harán por ejemplo con ‘Rex’, el simpático dinosaurio. Y si tu hijo te ha pedido la decoración de su fiesta con este personaje, te compartiremos tres ideas de piñatas para que puedas hacer en casa sin la necesidad de gastar demasiado dinero.

3 diseños de piñatas de Toy Story

En esta ocasión, los diseños de piñatas de ‘Rex’ de Toy Story solo variarán en el tamaño de cada una y en lo que cada persona quiera rellenarla, por lo que la dimensión queda a elección de cada uno. En relación a la temática de colores, el que predomina es el verde con detalles en blanco y en negro, por lo que no será tan complejo.

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3 diseños de piñatas de Rex de Toy Story pic.twitter.com/foNGHJDe6e — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 26, 2026

Cómo hacer las piñatas de Rex de Toy Story

Los materiales que necesitas para esta piñata de Rex son cartones de gran tamaño, cartón corrugado, papel crepé verde para todo el cuerpo, blanco y negro para los detalles de los ojos y de las patas, tijera o cúter, silicona, una imagen del dinosaurio para pegar y una cuerda resistente. Una vez que reúnas los elementos, es momento de ponerse manos a la obra.