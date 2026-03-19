5 diseños de uñas de ajolote para niñas; perfectas para las vacaciones de Semana Santa 2026

Los diseños de uñas infantiles se reinventan constantemente, y esta temporada de Semana Santa llega con una tendencia tan adorable como creativa con los ajolotes. Este simpático animal endémico de la CDMX se ha convertido en más que solo inspiración, pues ofrece divertidas opciones perfectas para niñas.

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Uñas de ajolote con fondo pastel

Los tonos suaves como rosa, lila o azul crean el lienzo ideal para dibujar pequeños ajolotes. Este estilo es perfecto para mantener un look moderno y tierno.

Diseño de ajolote caricatura

Diseño de ajolote caricatura

Una opción muy popular es representarla con un estilo caricaturesco, en donde se resalten sus ojos grandes y con tonos vibrantes. Este estilo es ideal para un estilo llamativo y divertido.

Diseño de ajolote caricatura

Uñas con ajolote y detalles acuáticos

Considera agregar elementos como burbujas, líneas o estrellas; puede ser el toque que tu diseño de ajolotes necesita para hacerlo más atractivo.

Uñas con ajolote y detalles acuáticos

Ajolote minimalista

Para quienes prefieren algo más sencillo, un pequeño ajolote sobre una base nude en una sola uña o, máximo, dos, puede ser suficiente para elevar este estilo a un look elegante un look elegante y discreto.

Ajolote minimalista

Uñas multicolor con ajolotes

Si buscas un estilo más llamativo, puedes combinar distintos colores en cada uña y añadir ajolotes en algunas de ellas, para crear un estilo alegre y llamativo.

Uñas multicolor con ajolotes|Imagen de IA

Una tendencia divertida y creativa

Sin lugar a dudas, en esta Semana Santa, los diseños de uñas con ajolotes no solo destacan por su originalidad, sino también por su conexión con las tradiciones nacionales. Durante las vacaciones, esta puede ser una opción ideal para que las niñas puedan lucir un estilo único, que combinen creatividad y color.