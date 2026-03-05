Uñas encapsuladas con naturaleza muerta: 5 diseños en tendencia para esta primavera 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son los 5 diseños de uñas que se basan principalmente de naturaleza muerta capsulada, y que será tendencia en la primavera de este 2026; además lucirás unas manos elegantes, bonitas y sobre todo bien cuidadas; presta atención para que cuando vayas con tu especialista pidas estas opciones para decorar tus dedos.

5 diseños de uñas con naturaleza muerta que serán tendencia en la primavera 2026

Uñas florales

Uno de los 5 diseños de uñas con naturaleza muerta que serán tendencia en esta primavera 2026, la de Uñas Florales con Textura. Esta opción es ideal para ti si eres amante de los diseños estilos realistas. Este diseño se centra en dibujar estructuras florales del color que se desea; y el secreto es que se vean como un efecto que encapsula la ilustración.

Uñas frame con flores

La segunda opción es un diseño que hace que tus uñas enmarcadas con flores que son encapsuladas; este diseño se puede acompañar con un marco dorado que viene de la mano con diseños florales.

Uñas florales con un delineado

Esta tendencia es de las más populares, y se estará viendo mucho en la primavera 2026; este diseño consta en trazar distintos motivos florales sobre las uñas y remarcar el contorno con ayuda de un gel metálico, e, cual creará un tipo efecto espejo, con ello tus manos lucirán elegantes y sobre todo, bonitas.

Uñas minimalistas

La naturaleza muerta de igual forma es conocida como naturaleza seca, y esta se puede convertir en una de las decoraciones ideales para ocupar este diseño de uñas minimalistas, las cuales tendrán un toque de primavera. La base de esta opción debe ser translúcida en la que la que se vea bien el color natural de las uñas, y arriba de estas se sugiere colocar pequeños de una decoración como: pétalos o florecitas.

Uñas florales con efecto cromo

Terminamos con el efecto cromo que también es conocido como espejo, este estilo es un buen aliado para poder apostar por un diseño más elegante y refinado. El diseño se centra en una base mitificada sobre la cual se va a trazar el diseño, y los materiales como, gel de construcción, pétalos para ser plasmados a lo ancho de la uña.