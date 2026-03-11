5 diseños de uñas color bugambilia para primavera 2026; son aesthetic y modernas para mujeres de 40 años

Esta temporada es una de las mejores para ponerte creativa con tu manicure, sobre todo si te gusta abordar distintas temáticas y efectos. A continuación te mostraremos algunos diseños de uñas color bugambilia, para que te inspires en un paisaje hermoso que es fácil encontrar en parques y jardines mexicanos. Si todavía no has decidido un look para primavera 2026, esta idea te va a encantar.

Si eres una mujer de 40 años o más que no está muy convencida de los tonos nudes y prefiere algo más vibrante, esta es la oportunidad perfecta para experimentar. Después de todo, los tonos de rosa jamás pasarán de moda.

5 diseños de uñas color bugambilia para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @nailsmalys

1. Con efectos en 3D

Arrancamos nuestra lista con un diseño que muestra lo atractivo y bello de las bugambilias pero que puede ser una transición perfecta hacia un manicure más vibrante de lo que tal vez estás acostumbrada o por si todavía no te decides a usar un tono tan llamativo. Incluso tiene efectos en 3D sin ser sobrecargado.

2. Uñas color bugambilia con joyas

Aquí, la tonalidad de las flores es la protagonista del diseño, pues abarca completamente la superficie de las uñas. Para darle un toque extra de originalidad, en una de las uñas hay un conjunto de piedras miniatura de colores.

3. En uñas cortas

|Crédito: Instagram. @nailsmalys

Si te gustan los diseños de manicure llamativos pero no te parece muy práctico llevar uñas largas, aquí tienes una gran opción. No solo está presente el color de las bugambilias (también llamadas buganvilias, por cierto), sino hay elementos 3D abstractos y joyitas de colores sobre una base transparente.

4. Con flores miniatura

|Crédito: Instagram. @juliebaron.nails

Este diseño es más clásico por sus dibujos florales, pero también muy sofisticado y bonito. Nuestra tonalidad estrella está presente de manera controlada, solo con acentos de color.

5. Con "pétalos"

Finalizamos con un diseño mucho más atrevido y único, que presume al máximo no solo el color de las bugambilias sino incluso parece imitar su textura. También tiene efectos metálicos y toques dorados.