7 diseños de uñas de tulipanes para primavera 2026; son aesthetic, originales y sencillas

Muchos soñamos con viajar para ver los famosísimos campos florales de Países Bajos, que parecen franjas infinitas de colores. Lleva este sueño en tu manicure para primavera 2026, con las ideas de uñas de tulipanes que te presentamos. Son diseños muy bonitos y originales, pero también discretos y fáciles de combinar.

7 ideas de uñas de tulipanes para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @jess_nails_it

1. En rosa

Comenzamos con un diseño muy equilibrado porque, si bien algunas uñas tienen un tono intenso, el resto muestra flores delicadas y tenues sobre una base transparente.

2. Uñas de tulipanes solitarios

|Crédito: Instagram. @beckis.beauty

Esta es una de las maneras más minimalistas en que puedes lucir tulipanes en tus uñas. El diseño presenta una sola flor pequeñita por uña, con trazos desiguales y con un fondo nude muy fácil de coordinar con tus outfits.

3. Con hilo de oro

Un diseño que nos encantó por delicado y sofisticado, con finas líneas doradas siguiendo el perímetro de las flores. Todo el manicure tiene un acabado 'milky' en sus tonalidades.

4. Como pintura impresionista

|Crédito: Instagram. @sonyas.nails

Hay algo muy romántico y artístico en este diseño de uñas de tulipanes, como si se tratara de un lienzo. Tiene una hermosa combinación entre azul claro, blanco y flores amarillas.

5. En tonos pastel

Aunque este manicure tiene un color distinto por uña, los tonos pastel permiten que el resultado final sea equilibrado y no demasiado llamativo. La línea blanca a manera de marco y los trazos a mano alzada lo hacen un diseño muy lindo.

6. Manicure clásico

|Crédito: Instagram. @sammysgelnails

El color rojo en las uñas jamás pasará de moda, pero para primavera 2026 le puedes poner tulipanes del mismo color para un look original y elegante.

7. Con textura

Finalizamos la lista con un diseño un poquito más atrevido porque lleva textura, pero también sutil porque sus tonos no son demasiado contrastantes y puede ser fácil de combinar si te gusta el rosa.