5 diseños de uñas que iluminan las manos y se ven hermosas después de los 40 para julio de 2026

Las tendencias de uñas para julio de 2026 confirman que, cuando se trata de rejuvenecer las manos, menos es más. Los acabados naturales, los colores suaves y los brillos sutiles se convierten en los mejores aliados para aportar luminosidad, suavizar visualmente la piel y conseguir unas uñas elegantes que combinan con cualquier estilo.

Si tienes más de 40 años, estos diseños son una excelente opción porque ayudan a que las manos luzcan más frescas y cuidadas sin recurrir a decoraciones excesivas. Además, son fáciles de adaptar tanto a uñas cortas como largas.

La tendencia de uñas apuesta por acabados naturales y mucha luz

Las bases semitransparentes, los tonos nude, los pasteles delicados y los efectos nacarados dominan los diseños de uñas esta temporada. Si además hidratas con frecuencia la piel y las cutículas, cualquier manicure lucirá más elegante y potenciará ese efecto rejuvenecedor que marcará tendencia durante julio de 2026.

