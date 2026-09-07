5 formas de decorar tus colores de capibaras y hacerlos únicos

Los capibaras se convirtieron en uno de los animales favoritos de internet gracias a su apariencia tierna y su particular personalidad. Su popularidad también llegó al mundo de los dibujos, donde los protagonistas de diseños que invitan a jugar con diferentes colores y estilos.

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Si tienes dibujos de capibaras para colorear, hay muchas formas de darles un toque original sin complicarte. Desde combinaciones de tonos cálidos hasta detalles inspirados en la naturaleza, estas 5 ideas pueden ayudarte a llenar de color tus diseños.

¿Qué son los capibaras?

Los capibaras son los roedores más grandes del mundo y son originarios de Sudamérica. Estos animales suelen vivir cerca de ríos, lagunas y otros espacios con abundante agua, ya que son excelentes nadadores. Se caracterizan por su cuerpo robusto, patas cortas y pelaje de color marrón. Son animales sociales que suelen desplazarse en grupos y se alimentan principalmente de hierbas y plantas. Su aspecto tranquilo y adorable los convirtió en protagonistas de numerosas tendencias en internet.

¿Cómo decorar tus lápices y útiles escolares con capibaras?

Decorar tus lápices y útiles escolares con capibaras es una forma sencilla y divertida de darle un toque original a tus materiales. Con algunos elementos fáciles de conseguir puedes crear diseños inspirados en este tierno animal y personalizar tus colores de distintas maneras.

1. Capucha de formi para tus lápices

Creá pequeñas figuras de capibaras con fomi o goma eva para colocarlas en la punta de los lápices. Puedes agregar detalles como ojos, nariz y orejas, además de utilizar fomi escarchado para darles brillo.

2. Pintura y marcadores acrílicos

Otra opción es decorar directamente los colores de madera. Usa pintura o marcadores acrílicos para dibujar pequeñas caras de capibara y suma detalles divertidos, como frutas, burbujas o accesorios.

3. Wishi tape temático

El washi tape permite personalizar los lápices de manera rápida y sencilla. Elegí cintas con capibaras, hojas o tonos tierra, o crea tus propios diseños con papel adhesivo.

4. Capibaras de papel y agodón

Para un detalle más original, puedes hacer pequeñas figuras de papel y algodón. Colocarlas, plastificarlas con cinta trasparente y rellenarlas con algodón para conseguir un efecto acolchodo.

5. Organizador de escritorio

Completa la decoración con un portalápices de capibara. Puedes reutilizar tubos de cartón, cubrirlos con fomi y añadir una figura grande del animal para que parezca que está abrazando tus colores.