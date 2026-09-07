5 ideas para decorar tus colores de Mario Bros

Descubre las mejores ideas para decorar tus colores según el universo de Super Mario Bros, que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un ícono absoluto de la cultura pop.

Personalizar y marcar sus cajas de colores no solo evita que los útiles se pierdan o se confundan en la escuela, sino que transforma un lápiz común en un objeto lleno de aventuras.

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Las 5 mejores ideas para decorar tus colores de Mario Bros

El dúo dinámico estilo Mario y Luigi

Envuelve el cuerpo de los lápices con cintas decorativas. Utiliza cinta washi tape de color rojo vibrante para los colores de Mario y verde brillante para los de Luigi. En el extremo superior, añade una pequeña sección de cinta azul marino y dibuja dos pequeños puntos amarillos con un corrector o marcador de gel para simular los botones dorados de sus trajes.

Toppers tridimensionales

Puedes crear divertidos toppers recortando pequeños cubos de foami de color amarillo brillante. Con un marcador permanente negro o pintura acrílica blanca, dibuja el icónico signo de interrogación en cada cara del cubo. Haz una pequeña ranura en la base para deslizar el topper firmemente en la parte superior del lápiz.

Inspiración de los mejores personajes para decorar tus colores de Mario Bros|Pinterest

Lápices Yoshi

Forra los lápices con papel adhesivo de color verde menta. En el extremo superiot, enrolla una tira pequeña de foami blanco y dibuja círculos verdes o rojos con un marcador para simular el amoso patrón de los huevos de Yoshi.

El truco de la súper estrella

Utiliza foami diamantado de color dorado o amarillo para recortar pequeñas estrellas de cinco puntas. Con un marcador negro de punta ultra fina, dibuja los dos ojos verticales característicos de la Super Star de Mario. ega la estrella en la parte superior del lápiz de madera.

Ideas para decorar tus colores de Mario Bros y otros personajes|Pinterest

Etiquetas pixeladas con nombres

Diseña etiquetas escolares con tipografía pixelada. Imprime tiras delgadas en papel fotográfico adhesivo con fondos que simulen los ladrillos del juego o el cielo azul de primer nivel, incluyendo el nombre y grado del alumno. Enrrolla las etiquetas en la base de los colores para una identificación impecable, limpia y con estilo gamer espectacular.

