Cómo decorar la esquina de tu habitación: 5 ideas para transformar el rincón

La decoración de interiores siempre ha sido uno de los rubros más requeridos y es que cada año las tendencias que transitan de país en país invitan a renovar nuestra casa. Cambios en los colores de las paredes, disposición del mobiliario y hasta modificaciones en la iluminación forman parte de las transformaciones inspiradas.

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Sin embargo, existen muchas intervenciones que no demandan obras ni grandes inversiones. Se trata de pequeños cambios que tienen importantes efectos visuales y que pueden ajustarse a nuestra personalidad o preferencias personales, sobre todo en ambientes tan especiales como una habitación.

Diseño de una habitación

Los expertos del rubro señalan que el diseño de una habitación trasciende la simple elección de muebles o colores. En este punto explican que se trata de un factor determinante para el bienestar físico, la salud mental y la funcionalidad cotidiana.

Al ser la habitación el espacio más personal e íntimo de nuestro hogar, su configuración influye directamente en los hábitos de descanso, el estado de ánimo y la calidad de vida general.

¿Cómo decorar la esquina de tu habitación?

Retomando lo señalado sobre los pequeños cambios, hoy la mirada se posa en uno de los rincones de la habitación. Decorarla suele ser uno de los mayores desafíos al organizar un dormitorio, ya que fácilmente se convierten en espacios vacíos o puntos donde se acumula el desorden.

Sin embargo, desde el mundo del diseño de interiores precisan que aprovechar estos rincones desaprovechados ofrece una oportunidad perfecta para potenciar la funcionalidad de la habitación e imprimirle un sello de personalidad propio. Es por eso que, a continuación, se presentan cinco ideas prácticas para transformar ese ángulo en un lugar atractivo y lleno de estilo:

