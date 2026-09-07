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Ideas DIY: Cómo convertir una caja de madera en una cama para mascotas

Ideas DIY. Cómo convertir una caja de madera en cama para mascotas fáciles y económicas.

Ideas DIY Cómo convertir una caja de madera en una cama para mascotas.jpg
|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

El diseño sustentable está teniendo un gran poder agregado gracias a las iniciativas que proponen las ideas DIY (Hazlo tú mismo) y las manualidades. Uno de los puntos principales es que no requiere grandes presupuestos ni herramientas complejas.

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Tras identificar el potencial de los objetos cotidianos para darles una segunda vida, las ideas DIY nos invitan a crear objetos decorativos o con determinada funcionalidad. Por lo tanto, además de cuidar nuestro medio ambiente, nos entretenemos y relajamos creando.

Ideas DIY para mascotas

Las propuestas de las ideas DIY pueden encontrarse en diferentes plataformas digitales, principalmente en redes sociales en donde existen guías paso a paso y tutoriales en formato de video.

@carpinterodelaboratorio Camita para mascotas 🐶😻 #pets #petslovers #petslover #camita #animalestiktok #mascoteros #mascotas #cucha #carpinteria #madera ♬ sonido original - Carpintero de laboratorio

En este marco, hoy toma el protagonismo un proyecto a través del cual podremos convertir un cajón de madera en una cama para mascotas. Esta iniciativa no solo ayuda a reducir residuos, sino que también permite integrar un elemento decorativo personalizado y cálido a la estética de cualquier habitación.

De caja de madera a cama para mascotas

Según esta idea DIY, una simple caja de madera, con el tratamiento adecuado, puede convertirse en un refugio cómodo, resistente y lleno de estilo para perros o gatos. A través de unos pocos pasos de restauración y acondicionamiento, es posible diseñar un espacio de descanso único para nuestras mascotas y es algo que se detalla en la siguiente guía:

Materiales

  • Cajón de madera (limpio y en buen estado)
  • Lija para madera (grano medio y fino)
  • Pintura al agua o barniz ecológico no tóxico
  • Martillo, tenaza o serrucho
  • Cojín o almohadón que calce en la base
  • Manta suave o tela de algodón
  • Patas de madera o tacos de goma (opcional)

Paso a paso

  1. Acondicionar la madera: Extrae clavos sobrantes, astillas o grapas con la tenaza o el martillo. Usa la lija de grano medio para emparejar bordes filosos y termina con la lija fina para dejar la superficie completamente suave al tacto.
  2. Crear el acceso: Quita una o dos de las tablas del frente con el serrucho o desmóntalas con cuidado. Esto permite que la mascota entre y salga con comodidad sin tener que saltar bordes altos.
  3. Pintar y proteger: Aplica dos capas de pintura o barniz no tóxico (a base de agua para evitar vapores perjudiciales para el olfato animal). Deja secar completamente durante 24 horas en un lugar ventilado.
  4. Elevar la base (Opcional): Coloca cuatro tacos de goma o patas pequeñas de madera en la parte inferior para aislar el cajón del frío del suelo y facilitar la limpieza debajo de la cama.
  5. Armar el acolchado: Coloca el cojín en la base y cúbrelo con una manta suave lavable. Es ideal usar telas resistentes y con funda removible para simplificar la higiene diaria.

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