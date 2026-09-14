5 ideas para decorar tus burós y darles más estilo

Los burós suelen ocupar un lugar pequeño dentro del dormitorio, pero puede convertirse en un detalle importante de la decoración. Su superficie ofrece la posibilidad de sumar objetos que aporten color, textura y personalidad al ambiente.

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No hace falta recargarlo ni incorporar demasiados elementos para conseguir un resultado atractivo. Con una selección equilibrada de accesorios y algunos cambios sencillos, este mueble puede lucir mucho más bonito y complementar el estilo de la habitación.

¿Cómo decorar tus burós para que luzcan bonitos?

Antes de decorar el buró, es importante tener en cuenta el tamaño del mueble y la cantidad de objetos que realmente necesitás tener a mano. Una composición equilibrada puede hacer que el dormitorio luzca más ordenado sin perder funcionalidad.

1- Aplica la regla de tres

Una forma sencilla de conseguir una composición equilibrada es agrupar tres elementos de diferentes tamaños. Por ejemplo, puedes colocar una lámpara como pieza principal, acompañada de un florero pequeño y una vela o escultura.

2- Apuesta por lámparas de pared

Si el buró es pequeño, una lámpara tradicional puede ocupar demasiado espacio. Los modelos fijados a la pared o las lámparas colgantes permiten iluminar la zona y, al mismo tiempo, mantener despejada la superficie del mueble.

3- Incorpora libros

Un par de libros de tapa dura puede aportar altura y darle mayor personalidad al buró. También sirven como base para colocar encima pequeños accesorios, como una vela, un alhajero o algún objeto decorativo.

4- Usa una charalo para organizar

Las charolas son prácticas para reunir objetos pequeños y evitar que queden distribuidos por toda la superficie. Puedes utilizarlas para colocar perfumes, cremas, lentes, relojes u otros artículos de uso cotidiano.

5- Suma elementos naturales

Una planta pequeña, un florero con flores frescas o algunas ramas secas pueden aportar color y textura al dormitorio. Elegí especies y recipientes que combinen con el estilo general de la habitación.

¿Qué se debe evitar a la hora de decorar un buró?

Es importante no llenar por completo la superficie. Deja un espacio libre para colocar objetos que utilizas a diario y procura mantener los cables de cargadores ocultos o bien organizados.