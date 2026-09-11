Qué poner arriba del buró al lado de la cama: 4 ideas para convertirla en una zona funcional
Más que un simple mueble, el buró puede ser tu mejor aliado para mantener el orden en la habitación y basta con saber qué cosas sí pueden ir encima.
El buró es uno de esos muebles que no puede faltar en el dormitorio, pues resulta muy útil para tener cosas a la mano antes de dormir y al despertar. Sin embargo, muchas veces termina lleno de artículos sin sentido y termina haciendo que el espacio se vea amontonado, por lo que lo ideal es optimizar el uso que se le da para que sea práctico y no aporte ruido visual.
¿Qué artículos sí van en el buró? 4 ideas para sacarle provecho y mejorar el orden
Bandeja con vaso de agua. Para que no tengas que estarte parando a la cocina en las madrugadas, conviene tener en el buró una pequeña bandeja con un vaso de agua natural. Así podrás beberla sin tener que pararte y hasta es de bastante utilidad si sueles tomar medicamentos o suplementos. Eso sí, siempre hay que procurar que no esté muy llena ni en la orilla para evitar derrames.
- Centro de carga. En caso de que quieras soluciones más innovadoras para que tu hogar sea funcional hasta cuando te vas a descansar, está la opción de poner un pequeño centro de carga en el buró para que puedas conectar tus dispositivos y tenerlos cerca. Aquí es muy importante que seas precavido y no dejes líquidos cerca; también es mejor no poner tantas cosas a la vez y desconectarlos a la hora de dormir o salir a la calle.
Reloj despertador. Si eres de esas personas a las que les cuesta mucho trabajo despertarse en las mañanas y ni siquiera el celular te funciona, tal vez necesites una solución infalible como los relojes despertadores. Elige un modelo que combine bien con la decoración y cumpla con tus exigencias, incluso puede ser de los que traen iluminación integrada para que simulen un amanecer y hagan tus mañanas mucho más amenas.
- Cesta en el buró para evitar el ruido visual. Aunque muchas personas piensan que solo se usan para el clóset, un cesto pequeño puede servirte muy bien para poner todos esos artículos que no van en un lugar específico, pero te gusta tener a la mano para cuando quieras ocuparlos. Elige un modelo de acrílico o fibra natural, al interior puedes poner audífonos, un antifaz, controles o liguitas para el pelo.