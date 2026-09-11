Qué poner arriba del buró al lado de la cama: 4 ideas para convertirla en una zona funcional

El buró es uno de esos muebles que no puede faltar en el dormitorio, pues resulta muy útil para tener cosas a la mano antes de dormir y al despertar. Sin embargo, muchas veces termina lleno de artículos sin sentido y termina haciendo que el espacio se vea amontonado, por lo que lo ideal es optimizar el uso que se le da para que sea práctico y no aporte ruido visual.

¿Qué artículos sí van en el buró? 4 ideas para sacarle provecho y mejorar el orden