6 formas inteligentes de instalar un escurridor de trastes en la esquina de la tarja sin arruinar la decoración

Poner un escurridor de trastes en la esquina de la tarja puede parecer una tarea sencilla , pero para muchas personas resulta un dolor de cabeza. Según expertos en decoración, hay trucos inteligentes para aprovechar al máximo cada centímetro de la cocina, sin arruinar la decoración. Estas 6 ideas te pueden ayudar a encontrar una solución rápida.

¿Cómo instalar un escurridor de trastes en la esquina de la tarja?

Si la cocina es pequeña o quieres mantener las superficies despejadas, aprovechar la esquina de la tarja para colocar un escurridor de trastes puede ser una solución práctica y estética. La clave está en elegir diseños que se integren con el estilo del espacio y que, además de secar platos, ayuden a mantener el orden.

1. Escurridor triangular de acero inoxidable: Este modelo está diseñado para encajar perfectamente en la esquina de la tarja o de la encimera. Su forma aprovecha un espacio que normalmente queda vacío y aporta un aspecto moderno gracias al acabado metálico. Permite secar platos, vasos y cubiertos sin ocupar el área central de trabajo y facilita el escurrimiento del agua directamente hacia el fregadero.

2. Escurridor plegable sobre la tarja: Se trata de una rejilla enrollable o abatible que se coloca sobre una de las esquinas del fregadero y se guarda cuando no se utiliza. Es ideal para cocinas pequeñas, ya que libera espacio y mantiene una apariencia limpia y ordenada. También sirve para enjuagar frutas y verduras.

Ideas para escurridor de trastes en la tarja.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Repisa esquinera de dos niveles: Una pequeña estructura vertical instalada en la esquina, fabricada en metal negro, acero o madera tratada, puede convertirse en un punto decorativo y práctico. El nivel inferior sirve para platos y vasos, mientras que la parte superior puede utilizarse para tazas, plantas pequeñas o frascos decorativos.

Puedes poner dos escurridores de trastes en la esquina de la tarja.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Escurridor suspendido bajo un mueble alto: Si la tarja está cerca de gabinetes superiores, se puede instalar un escurridor colgante en la esquina para aprovechar la altura. Deja libre la encimera y permite que el agua caiga directamente al fregadero , creando una sensación visual más ligera y organizada.

Si la tarja está cerca de gabinetes superiores, se puede instalar un escurridor colgante en la esquina para aprovechar la altura. , creando una sensación visual más ligera y organizada. 5. Escurridor integrado en una barra o riel: Los sistemas de rieles con accesorios modulares permiten colocar un pequeño escurridor justo en la esquina de la pared junto a la tarja. Además de secar trastes, ofrece espacio para colgar utensilios, paños o canastas, manteniendo todo al alcance sin saturar la cocina.