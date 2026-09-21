5 ideas creativas para personalizar tus fundas de teléfono de Hello Kitty paso a paso

Las creaciones que se logran a través de las ideas DIY siguen siendo de las más llamativas y es que no solo se trata de un proceso de manualidades, sino que involucra un sentido ambientalista. Esto se debe a que muchos proyectos utilizan materiales que podemos reciclar.

Noticias Tabasco del 20 de septiembre 2026

“Hazlo tú mismo” es el significado de las siglas en inglés DIY y es lo que promueve cada iniciativa. A través de guías detalladas paso a paso, cada persona puede crear objetos de decoración o personalizar objetos personales existentes.

Ideas DIY de Hello Kitty

Sobre lo mencionado, muchos proyectos de manualidades invitan a personalizar las fundas de nuestros dispositivos móviles como notebooks, tablets y teléfonos celulares. En esta oportunidad, las ideas DIY que te compartimos proponen transformar la estética de tu Smartphone.

La inspiración para personalizar la funda de tu teléfono es Hello Kitty, un personaje ficticio creado por Sanrio en 1974 y que se convirtió en un ícono global de la cultura kawaii. La ternura de este personaje es lo que muchos eligen para sus accesorios.

Decora fundas estilo Hello Kitty

Personalizar una funda de teléfono con la icónica y entrañable estética de Hello Kitty es una de las formas más divertidas de llevar tu estilo personal al siguiente nivel. Transformar un accesorio aburrido en una pequeña obra de arte kawaii no solo le da nueva vida a tu móvil, sino que te permite experimentar con texturas, brillos y colores que reflejan tu propia creatividad.

A continuación, encontrarás cinco ideas DIY originales y detalladas paso a paso para diseñar la funda perfecta que capturará todas las miradas:

Funda Decoden Kawaii con crema batida falsa

Materiales: Una funda transparente, crema batida para artesanías (silicona especial o pasta decoden), una boquilla de repostería, dijes de resina de Hello Kitty, perlas y gomas en miniatura.

Paso a paso: Limpia la superficie de la funda con alcohol para asegurar una buena adherencia. Coloca la crema de silicona en la manga con la boquilla y haz ondas o rosetones cubriendo toda la parte trasera de la carcasa. Antes de que se seque, presiona suavemente los dijes de Hello Kitty, las perlas y los abalorios sobre la crema creando tu composición favorita. Deja secar completamente durante 24 a 48 horas en un lugar ventilado antes de usarla.

Estilo Y2K con abalorios y charms colgantes

Materiales: Funda lisa, hilo de nailon resistente, cuentas de letras, perlas de colores pastel, charms de Hello Kitty con argolla y una aguja o punzón para hacer perforaciones pequeñas.

Paso a paso: Si tu funda no tiene ojales integrados, perfora con cuidado dos pequeños agujeros en el borde inferior lateral. Arma un tirante corto con hilo de nailon intercalando cuentas de colores, tu nombre y perlas, asegurando los nudos con un punto de pegamento fuerte. Cuelga un charm metálico o de acrílico de Hello Kitty justo en el centro de la correa. Decora el dorso de la funda con calcomanías holográficas antes de colocar tu teléfono.

Efecto resina brillante con flores secas y siluetas

Materiales: Resina epóxica transparente (y guantes protectores), pequeñas flores secas naturales, calcomanías metalizadas o doradas de Hello Kitty, pinzas y un palillo de madera.

Paso a paso: Limpia la funda y posiciona con pinzas las calcomanías de la silueta o el rostro de Hello Kitty junto con las flores secas sobre el dorso. Mezcla la resina epóxica siguiendo las instrucciones del fabricante asegurándote de no generar burbujas. Vierte una capa fina y uniforme sobre la funda para cubrir todo el diseño. Usa un encendedor o pistola de calor a distancia baja para eliminar cualquier burbuja superficial y deja curar en una superficie totalmente nivelada durante 24 horas.

Minimalismo elegante con pintura acrílica y barniz protector

Materiales: Funda de color sólido (pastel o neutro), pintura acrílica fina, pinceles de punta muy fina, un lápiz y sellador en aerosol transparente.

Paso a paso: Dibuja suavemente con un lápiz el icónico lazo característico de Hello Kitty o su silueta minimalista en una esquina de la funda. Rellena el diseño cuidadosamente con la pintura acrílica utilizando el pincel fino; aplica dos capas si es necesario para que el color quede sólido y uniforme. Deja secar por completo durante al menos dos horas. Sella toda la superficie rociando el barniz transparente a unos 20 centímetros de distancia para proteger el diseño de los rayones del uso diario.

Collage estético con recortes vintage y stickers holográficos