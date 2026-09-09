Qué hacer con el espacio debajo del mueble de la televisión: 5 ideas para un organizador

El espacio que queda debajo del mueble de la televisión suele pasar desapercibido, pero puede convertirse rápidamente en una zona donde se acumulan cables, controles, videojuegos y otros objetos. Mantener este rincón organizado no solo ayuda a aprovechar mejor cada centímetro, sino que también contribuye a que la sala luzca más limpia.

Un día para vivir | Capítulo 5: Promesa | Temporada 5

Para conseguirlo, existen distintas alternativas que permiten guardar, ocultar y ordenar los elementos que suelen quedar a la vista. Desde canastas decorativas hasta soluciones específicas para los cables, estas opciones pueden adaptarse al tamaño del espacio y al estilo de cada casa.

¿Cómo organizar el espacio debajo del mueble de la televisión?

El espacio debajo del mueble de la televisión puede convertirse fácilmente en una zona donde se acumulan cables, controles, videojuegos y otros objetos. Con algunos organizadores es posible aprovechar este rincón y mantener la sala más limpia y despejada.

1. Canasta de mimbre

Son ideales para guardar mantas, cojines, juguetes u objetos grandes. Además, aportan una textura cálida y natural a la decoración.

2. Cajas con tapa

Permiten guardar controles, cargadores, videojuegos y cables sin dejarlos a la vista. También protegen los objetos del polvo y mantienen una apariencia ordenada.

3. Cestas metálicas

Las cestas de rejilla son una alternativa práctica para quienes buscan un estilo moderno o industrial. Puedes utilizarlas para organizar libros, revistas y otros accesorios.

4. Organizadores de cables

Las cajas y canaletas ayudan a ocultar zapatillas eléctricas y conexiones cuando el espacio es reducido. De esta manera, el suelo queda despejado y la zona luce más prolija.

5. Estantes adicionales

Si hay suficiente altura debajo del mueble, una balda puede aumentar la capacidad de almacenamiento. Allí puedes colocar consolas, reproductores, libros u otros objetos.

¿Cómo mantener limpio debajo del mueble de la televisión?

Para mantener limpio el espacio debajo del mueble de la televisión, retira periódicamente el polvo y aspira las zonas de difícil acceso. Organiza los cables para evitar que se acumulen residuos y utiliza cajas cerradas para proteger los objetos. Una limpieza frecuente ayudará a conservar este rincón ordenado, despejado y libre de suciedad.