Muere famosa influencer a los 24 años; autoridades advierten sobre la tendencia viral que terminó con su vida

El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más. Se confirma la muerte de Chen Ziyi, también conocida como Yingying. La influencer de 24 años, oriunda de China, era popular por su contenido enfocado en el mukbang, una práctica viral en la que los creadores se graban consumiendo grandes cantidades de comida. La joven perdió la vida tras darse un atracón en directo. Las autoridades ya alertan sobre esta peligrosa práctica.

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Muere Chen Ziyi, famosa influencer de mukbang: esto se sabe sobre su sensible fallecimiento

Chen Ziyi perdió la vida el 17 de agosto a causa de un paro cardíaco, derivado de una baja severa de potasio (hipopotasemia), pero no fue hasta el pasado viernes que sus padres dieron a conocer la noticia a través de un breve comunicado vía redes sociales. Tres días antes de su sensible fallecimiento, YingYing publicó un último video en internet, en el que compartía su situación actual y alertaba a sus seguidores sobre las consecuencias de ingerir grandes cantidades de alimentos en un tiempo tan reducido.

Según explicó, el mukbag le provocó una bajada de potasio que la llevó directo al hospital, pues el nivel de este en su sangre disminuyó hasta 2,3 mmol/L, cuando el rango normal es de 3,5 - 5,5 mmol/L. “Ganar dinero es importante, pero la salud siempre debe ser la máxima prioridad”. No sacrifiquen su salud por dinero”; expresó la joven influencer. Tres días después de este mensaje, Chen Ziyi perdió la vida a causa del mukbag.

Tras darse a conocer la noticia, las autoridades han alertado sobre esta práctica, haciendo énfasis en que, si bien, los atracones en sí no causan una pérdida grave de potasio, la inducción al vómito y el uso de laxantes para poder seguir consumiendo cantidades grandes de comida, sí lo hacen; pues la concentración de potasio es mayor en los fluidos gástricos e intestinales, según explica el médico del Departamento de Medicina General del Hospital de Zhejiang, Chai Qichen.

Chen Ziyi, famosa influencer de mukbang | Crédito: WeChat del Servicio de Noticias de China

¿Quién era Chen Ziyi (Yingying)?

Chen Ziyi - también conocida como Yingying o Ganfan YingYing, destacó como una de las creadores de contenido más populares en China. Con tan sólo 24 años, logró acumular más de un millón de seguidores en plataformas como Kuaishou, una app de videos cortos al estilo TikTok. El contenido de Ziyi se enfocaba en el mukbag.

Descanse en paz, Chen Ziyi.