5 alternativas a las cortinas modernas y elegantes para el dormitorio

Conoce cuáles son las mejores alternativas de cortinas modernas y elegantes para tu dormitorio, que aporten un aire arquitectónico, optimicen el espacio visual y ofrezvan un control mucho más preciso de la luz y la provacidad.

Las ventanas de la recámara son el marco que define la atmósfera de descanso; por ello, sustituir las telas pesadas por soluciones contemporáneas puede transformar por completo tu cuarto, haciéndolo lucir más amplio y elegante.

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Las 5 mejores alternativas para vestir las ventanas de tu dormitorio

Perisnas enrrollables dobles

Estas persianas combinan de forma intercalada franjas de tela translúcida y franjas de tejido opaco. Al tirar del cordón o activas su motor, las bandas se superponen para permitir el paso sutil de la luz del sol durante el día, o se cierran por completo para ofrecer una provacodad absoluta por la noche.

Paneles japoneses para ventanales grandes

Si tu dormitorio cuenta con una ventana que va de piso a techo o acceso directo a una terraza, los paneles japoneses son la opción más sofisticada. Se trata de rieles donde se deslizan lienzos de tela rígidos de forma horizontal, cruzándose limpiamente unos sobre otros.

Paneles japoneses para ventanas de habitaciones|Pexels: Gül Işık

Persianas de madera natural o aluminio

Las persianas venecianas con lamas anchas de madera son una opción espectacular. Permiten orientar las lamas de forma manual para dirigir el haz de luz hacia el techo o el suelo, controlando la iluminación ambiental a la perfección.

Películas de vinil esmerilado o electrostático

Es la opción definitiva para los amantes del minimalismo radical. Si tu dormitorio sufre por falta de espacio o quieres una vista completamente limpia, puedes aplicar una película de vinil esmerilado directamente sobre el cristal de la ventana. Este material bloquea por completo la visibilidad desde el exterior y filtra rayos UV dañinos, pero permite el paso del 80% de la luz natural.

Las mejores opciones para sustituir las cortinas en tu habitación|Pexels: Canshotz

Persianas romanas de lino estructural

A medio camino entre el textil y la persiana, las romanas se elevan en forma de pliegues o acordión horizontales muy limpios. Elige telas nobles para que el dormitorio se perciba sumamente acogedor, elegante y ordenado.