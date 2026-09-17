5 ideas para aprovechar el espacio que queda debajo del comedor

El espacio debajo del comedor suele quedar desaprovechado, especialmente cuando no se sabe cómo incorporarlo al ambiente sin perder comodidad. Sin embargo, con algunos recursos sencillos es posible convertir este rincón en un sector funcional.

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Aprovechar estos centímetros también permite mantener el orden y encontrar un lugar para objetos que suelen quedar a la vista. Desde canastos hasta pequeños organizadores, existen distintas alternativas que se pueden adaptar al tamaño y estilo de cada comedor.

¿Cómo mantener el hogar limpio y ordenado?

Mantener el hogar limpio y ordenado requiere incorporar pequeños hábitos a la rutina diaria. Guardar cada objeto después de utilizarlo, evitar acumular cosas innecesarias y dedicar unos minutos a limpiar las superficies puede marcar una gran diferencia. También es útil establecer una frecuencia para cada tarea, desde barrer y quitar el polvo hasta organizar cajones y espacios de almacenamiento.

¿Cómo organizar el espacio debajo del comedor?

Existen distintas formas de aprovechar este espacio sin recargar visualmente el comedor. Estas alternativas permiten sumar almacenamiento y mantener organizados los objetos de uso cotidiano u ocasional.

1. Carrito organizador multiuso

Un carrito de varios niveles permite aprovechar el espacio sin perder movilidad. Puedes utilizarlo para guardar mantelería, servilletas, cubiertos adicionales y portavasos, además de retirarlo fácilmente para limpiar.

2. Contenedores de fibras naturales o madera

Las cestas de yute o mimbre ayudan a mantener ordenados los objetos que no utilizas a diario. También aportan un toque cálido y decorativo al comedor.

3. Organizador de perfil bajo

Un mueble horizontal puede adaptarse a espacios de poca altura debajo de un aparador o mesa. Es una alternativa práctica para guardar bandejas, caminos de mesa o vajilla.

4. Estantería baja

Una repisa instalada cerca del suelo permite sumar espacio de almacenamiento sin ocupar demasiado lugar. Allí puedes colocar fuentes, soperas o libros de cocina y mantenerlos ordenados.

5. Caja plástica con ruedas

Para almacenar objetos que utilizas con menor frecuencia, las cajas con ruedas son una opción funcional. Permiten proteger la vajilla, la mantelería o los accesorios de ocasiones especiales y acceder a ellos con facilidad.