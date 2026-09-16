Qué hacer con las flores marchitas cuando se secan; 3 ideas para hacer decoraciones grandiosas

Es común que con el paso de los días las flores se marchiten y se sequen, una vez que pasa esto muchas personas suelen tirarlas ya que no les ven algún uso útil; sin embargo, en esta ocasión te decimos cómo puedes rescatarlas y hacer grandes decoraciones, las cuales son creativas, elegantes y muy originales. Harás que tu hogar se vea único y fabuloso.

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Flores marchitas: ¿Qué hacer con ellas cuando se secan?

A continuación te presentamos diversas formas de darle una nueva vida a las flores marchitas. Para llevar a cabo estas ideas necesitarás muy pocos materiales además de que tendrás toda la libertad de personalizarlos o usar los colores que más prefieras al momento de llevar a cabo las ideas.

DIY con Flores marchitas: Portaretratos para decorar el hogar

Para realizar esta idea necesitarás un Portaretratos del tamaño que prefieras. Sin embargo, en vez de colocar una fotografía, lo que sería algo común, deberás poner pétalos de las rosas o flores que esten a punto de marchitarse o bien; que ya lo estén. Puedes poner la cantidad que desees, aunque si lo prefieres y deseas hacer un diseño minimalista, puedes poner pocos pétalos; lucirá muy elegante en cualquier espacio.

DIY con Flores marchitas:Cuadro blanco para decorar el hogar

Esta idea es una de las más originales, y sin lugar a dudas no lo verás en ningún lado. Para llevarla a cabo deberás tener o comprar un cuadro en forma de rectángulo blanco, entre más largo, mucho mejor. Ahora bien, si no eres fan del blanco puedes optar por otros tonos como el beige, dorado o el que tú prefieras, una vez que lo tengas deberás pegar en forma de línea, una tras otra, flores o rosas que estén marchitas; es importante que las coloques desde el tallo, no solo los pétalos.

Este cuadro es perfecto para que lo tengas en tu sala, comedor o la habitación que más desees, sin lugar a dudas hará que tu casa luzca muy elegante y sofisticada.

DIY con Flores marchitas: Bolsa aromática

Para llevar a cabo esta idea deberás juntar pétalos de las flores marchitas, una vez que tengas suficientes las colocarás en una bolsa transparente de plástico resistente con una ramita de canela, añadirás la esencia del olor que más te guste y listo; coloca un moño para decorarla. Es ideal para llevar a todos lados y también para regalar.