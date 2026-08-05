5 ideas para crear un organizador de accesorios con los colores de los Saja Boys
Dale un espacio ordenado a tus accesorios con diseños inspirados en la estética del grupo de la película de Netflix
Si eres fan de KPop Demon Hunters, pero sobre todo de la banda los Saja Boys, estas 5 ideas para crear un organizador de accesorios con colores es tu mejor opción, ya que este tipo de piezas ayuda a mantener en buen estado aretes, pulseras, collares, anillos y ligas para el cabello. Asimismo, puedes hacer estas bufandas de crochet para niños de Peppa Pig y Bluey.
Los organizadores de accesorios cumplen varias funciones, como reducir el tiempo de búsqueda y evitar las pérdidas de los objetos más pequeños. En esta ocasión, la paleta de colores está relacionada con los Saja Boys, cuyo proceso de creación será con materiales económicos y fáciles de conseguir, como lo son las piñatas de KPop Demon Hunters.
Las 5 ideas para crear organizador de los Saja Boys
1. Caja de cartón: Basta con forrarla con papel adhesivo o cartulina en tonos negro, azul eléctrico, rojo, gris metálico o morado, colores que identifican a la banda de la película de Netflix. Mientras que en el interior pueden colocarse divisiones para separar anillos, cadenas y pulseras.
2. Tabla de madera: La mejor opción es que lleve ganchos, ya que cada uno de estos sostiene una pieza distinta, mientras el fondo puede decorarse con pintura acrílica en colores que representen a los Saja Boys. Son ideales para collares y pulseras.
3. Portarretratos antiguos: Estos objetos pueden transformarse en organizadores funcionales. Solo hace falta retirar el vidrio y sustituirlo por una malla metálica, donde puedan colocarse los aretes. El marco puede pintarse de negro mate y azul intenso para mantener una apariencia relacionada con la estética del grupo.
4. Tubos de cartón: Puedes utilizar de papel higiénico, de cocina o de aluminio. Después de forrarlos con tela o foamy podrás utilizarlos como soportes para pulseras, relojes y ligas para el cabello.
5. Bandeja de foamy: Esta opción es una de las más prácticas y económicas, ya que solo basta con enrollar el fieltro, pegarlo con silicón caliente y acomodarlo dentro de una caja decorada. Así, cada pieza permanece visible y protegida del polvo, como lo son los anillos.