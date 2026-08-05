Si eres fan de KPop Demon Hunters, pero sobre todo de la banda los Saja Boys, estas 5 ideas para crear un organizador de accesorios con colores es tu mejor opción, ya que este tipo de piezas ayuda a mantener en buen estado aretes, pulseras, collares, anillos y ligas para el cabello. Asimismo, puedes hacer estas bufandas de crochet para niños de Peppa Pig y Bluey.

Los organizadores de accesorios cumplen varias funciones, como reducir el tiempo de búsqueda y evitar las pérdidas de los objetos más pequeños. En esta ocasión, la paleta de colores está relacionada con los Saja Boys, cuyo proceso de creación será con materiales económicos y fáciles de conseguir, como lo son las piñatas de KPop Demon Hunters.

Las 5 ideas para crear organizador de los Saja Boys

1. Caja de cartón: Basta con forrarla con papel adhesivo o cartulina en tonos negro, azul eléctrico, rojo, gris metálico o morado, colores que identifican a la banda de la película de Netflix. Mientras que en el interior pueden colocarse divisiones para separar anillos, cadenas y pulseras.

5 ideas para crear un organizador de accesorios con los colores de los Saja Boys|IA

2. Tabla de madera: La mejor opción es que lleve ganchos, ya que cada uno de estos sostiene una pieza distinta, mientras el fondo puede decorarse con pintura acrílica en colores que representen a los Saja Boys. Son ideales para collares y pulseras.

3. Portarretratos antiguos: Estos objetos pueden transformarse en organizadores funcionales. Solo hace falta retirar el vidrio y sustituirlo por una malla metálica, donde puedan colocarse los aretes. El marco puede pintarse de negro mate y azul intenso para mantener una apariencia relacionada con la estética del grupo.

4. Tubos de cartón: Puedes utilizar de papel higiénico, de cocina o de aluminio. Después de forrarlos con tela o foamy podrás utilizarlos como soportes para pulseras, relojes y ligas para el cabello.

5. Bandeja de foamy: Esta opción es una de las más prácticas y económicas, ya que solo basta con enrollar el fieltro, pegarlo con silicón caliente y acomodarlo dentro de una caja decorada. Así, cada pieza permanece visible y protegida del polvo, como lo son los anillos.