Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer sellos caseros inspirados en los Saja Boys

Los proyectos de manualidades caseras que se inspiran en la temática de KPop Demon Hunters son una excelente alternativa para entretenerse y hasta pueden usarse para personalizar los útiles escolares en este regreso a clases 2026. Y además de las libretas y estucheras con diseños de los personajes, también están los sellos que sirven para decorar portadas y que ayudan a empezar el ciclo escolar con mucho entusiasmo.

¿Cómo personalizar los cuadernos? Los 4 diseños de sellos con los Saja Boys que se ven increíbles