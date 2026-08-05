Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer sellos caseros inspirados en los Saja Boys
Los detalles para personalizar útiles escolares quedan espectaculares con la temática de KPop Demon Hunters y se pueden armar fácil con diseños divertidos.
Los proyectos de manualidades caseras que se inspiran en la temática de KPop Demon Hunters son una excelente alternativa para entretenerse y hasta pueden usarse para personalizar los útiles escolares en este regreso a clases 2026. Y además de las libretas y estucheras con diseños de los personajes, también están los sellos que sirven para decorar portadas y que ayudan a empezar el ciclo escolar con mucho entusiasmo.
¿Cómo personalizar los cuadernos? Los 4 diseños de sellos con los Saja Boys que se ven increíbles
- Goma con el logo de Saja Boys. El furor por las "Guerreras KPop" no se limita solo a las integrantes de Huntrix, sino que también están los Saja Boys que se volvieron todo un ícono. Así que si son tus favoritos, haz un sello casero usando una goma de buen tamaño y con la punta de un lápiz remarca el nombre de la banda. Luego aplica tinta en el relieve y empieza a estampar tus objetos.
- Sello con micrófonos y notas musicales. Si toda la música de KPop Demon Hunters te fascina, entonces los sellos temáticos con micrófonos, instrumentos y notas serán tus preferidos. Traza estas siluetas en un pedazo de foamy y pega sobre un pedazo de cartón. Ya solo tendrás que elegir tu color favorito para empezar a decorar los artículos para la escuela que quieras.
- Con la carita de tu personaje preferido. Si tienes a tus integrantes consentidos de Saja Boys, busca una imagen donde se distinga su silueta con claridad e imprime a tamaño mediano. Y para que los sellos que sirven para adornar los cuadernos y libros queden firme y no se deforme el diseño, consigue una hoja de corcho y con una punta ve tallando para moldear.
- Sellos formas de estrellas y rayos. El concepto de KPop Demon Hunters destaca sobre todo por su extravagante apariencia con detalles brillantes y decoraciones llamativas. Así que para que todos tus compañeros se den cuenta de que eres fan de Saja Boys y Huntrix, puedes hacer algunos sellos con un pedazo de esponja, trazando estrellas y rayos y pintándolos de color rosa o morado.