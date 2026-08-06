Las cajas de fruta de madera suelen terminar en la basura o almacenadas sin usarse. Ello es un gran desperdicio, ya que su estructura resistente puede funcionar perfectamente para organizar el hogar o utilizarlas como piezas decorativas. Lo mejor de todo es que el resultado te encantará, al parecer, de diseñador en el interior de la casa, donde puedes aplicar estas 5 soluciones para aprovechar el espacio entre el refrigerador y la pared.

Al reutilizar las cajas de frutas y verduras, puedes fabricar muebles ligeros, estanterías y elementos decorativos, sin gastar miles de pesos, como lo son estos 5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación. Lo mejor de todas estas opciones es que contribuirás a reducir la generación de residuos.

Así se pueden reutilizar las cajas de fruta en el hogar

1. Biblioteca modular: Para ello hay que apilar 2 o 3 cajas. Aunque antes de poner manos a la obra hay que lijar la superficie, aplicar sellador o pintura y fijarlas entre sí con tornillos para mejorar la estabilidad. Cabe destacar que también servirá como almacenamiento de libros, plantas, fotografías o figuras decorativas.

Pocos reutilizan las cajas de fruta así, y el resultado parece de diseñador|IA

2. Mesa auxiliar para la sala. Coloca una caja sobre uno de sus lados y añade ruedas o patas de madera. El pequeño mueble tendrá un espacio para guardar revistas, controles remotos o mantas.

3. Repisas: Una de las opciones más comunes que se pueden instalar en la cocina, sala o comedor. En estas repisas podrás almacenar tazas, recipientes o utensilios, así como poner plantas o libros, en caso de que se opte por tenerlas en alguna habitación.

4. Organizador multifuncional: Esta opción se puede poner en la entrada o recibidor de la casa, ya que es buena idea para guardar zapatos. Mientras que en la parte superior pueden colocarse cestas para llaves, correspondencia o accesorios. Si se añaden ganchos metálicos debajo del cajón, también funciona como perchero para mochilas o chamarras ligeras.