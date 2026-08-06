Este 31 de agosto es el regreso a clases en el nivel de educación básica, por lo que resta menos de un mes para que arranque el nuevo ciclo escolar, momento ideal para regalar stickers, llaveros u otros accesorios con temática de KPop Demon Hunters. Otra de las opciones es crear tarjetas coleccionables de los Saja Boys con cartulina.

Los freebies se han convertido en una tradición dentro de las comunidades de fanáticos del K-pop, los cuales son pequeños obsequios que los seguidores intercambian durante conciertos, reuniones, eventos o, como en la escuela, como en este caso lo será, a fin de fortalecer la convivencia y crear lazos de amistad. Asimismo, puedes optar por estas 4 ideas para hacer sellos caseros inspirados en los Saja Boys.

Las ideas de freebies de Kpop Demon Hunters

1. Stickers personalizados: Para ello hay que imprimir dibujos sobre papel adhesivo o pegar hojas impresas en papel contacto transparente para obtener calcomanías resistentes. Las ilustraciones pueden ser inspiradas en los personajes favoritos.

5 ideas de freebies de KPop Demon Hunters para regalar en el regreso a clases: stickers, llaveros y más|IA

2. Photocards artesanales: Se necesita una cartulina con un tamaño que ronda los 63 × 88 milímetros, una medida similar a la de muchas tarjetas comerciales. Después del recorte, pueden protegerse con micas para aumentar su tiempo de vida.

3. Llaveros de acrílico casero: Cada pieza puede incluir colores representativos de los Saja Boys o símbolos relacionados con la película KPop Demon Hunters. Para ello hay que perforar un pequeño orificio para colocar una argolla metálica. Sin duda será un accesorio decorativo para las mochilas.

4. Separadores de libros decorativos. Solo se necesita una tira de cartulina para crear ilustraciones, frases o diseños inspirados en la película de Netflix. Para aumentar su resistencia, se recomienda aplicar papel contact transparente.

5. Sobres sorpresa: Dentro de estos pueden contener mini stickers, una photocard, una nota escrita a mano, una pulsera de hilo o una pequeña figura de papel. Con esta opción el detalle resalta más.