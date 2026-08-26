Ni vaqueros ni chamarras ligeras: esta es la prenda que será tendencia este otoño 2026

El chaleco de mezclilla o denim es una de las prendas protagonistas de la tendencia otoño 2026, especialmente como pieza de transición entre los últimos días cálidos y las temperaturas más frescas de la temporada. Su estructura permite sumar una capa al outfit sin recurrir todavía a prendas de abrigo pesadas.

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El material del chaleco de mezclilla lo convierte en una alternativa fácil de combinar con pantalones, faldas, vestidos y otras prendas básicas. El regreso de esta prenda denim ha demostrado que ofrece una ventaja práctica: permite jugar con las capas y adaptar un mismo conjunto a cambios de temperatura.

¿Por qué el chaleco de mezclilla será tendencia en otoño 2026?

El Vogue Institute of Fashion y las principales publicaciones especializadas en tendencias han señalado la continuidad del interés por prendas de mezclilla reinterpretadas. Para el otoño 2026, el chaleco denim puede encontrarse en diferentes siluetas: desde diseños ajustados que recuerdan a una chaqueta sin mangas hasta versiones amplias y estructuradas.

No es necesario elegir una pieza extremadamente llamativa: un modelo clásico en azul medio o azul oscuro puede incorporarse fácilmente a un guardarropa cotidiano. Estas son las principales características de la prenda:



Es versátil: puede utilizarse con jeans, pantalones de vestir, faldas o vestidos, lo que permite crear conjuntos muy diferentes con una misma pieza.

puede utilizarse con jeans, pantalones de vestir, faldas o vestidos, lo que permite crear conjuntos muy diferentes con una misma pieza. Funciona como capa intermedia: durante las primeras semanas del otoño puede sustituir a una chamarra ligera y, posteriormente, llevarse debajo de un abrigo más amplio.

durante las primeras semanas del otoño puede sustituir a una chamarra ligera y, posteriormente, llevarse debajo de un abrigo más amplio. Aporta estructura: su tejido relativamente rígido puede ayudar a definir la silueta y darle más presencia a un conjunto sencillo.

su tejido relativamente rígido puede ayudar a definir la silueta y darle más presencia a un conjunto sencillo. Tiene una estética atemporal: aunque su popularidad pueda aumentar o disminuir según las temporadas, la mezclilla forma parte de los básicos del vestuario contemporáneo.

aunque su popularidad pueda aumentar o disminuir según las temporadas, la mezclilla forma parte de los básicos del vestuario contemporáneo. Se adapta a diferentes estilos: puede integrarse en outfits casuales, urbanos, bohemios e incluso propuestas más pulidas si se combina con prendas de sastrería.

¿Cómo llevar un chaleco denim para conseguir looks elegantes este otoño?

Una de las claves para incorporar el chaleco de mezclilla al guardarropa de otoño es evitar pensar en él únicamente como una prenda casual. Su resultado depende en gran medida de las piezas con las que se combine.

Para un look sencillo de oficina, por ejemplo, puede llevarse sobre una camisa blanca y combinarse con pantalón sastrero. Estas son otras opciones fáciles de adaptar:



Chaleco denim + vestido midi: colocar el chaleco sobre un vestido de punto o de tejido fluido permite crear un conjunto de transición sin demasiadas capas. Chaleco denim + pantalón sastrero: la mezcla entre denim y sastrería actualiza el clásico chaleco y permite llevarlo en contextos donde no se exige un código de vestimenta demasiado formal. Chaleco denim + camisa blanca + pantalón negro: una fórmula sencilla que combina tres básicos y funciona tanto para el día como para actividades después del trabajo. Chaleco denim + sweater fino + falda midi: cuando las temperaturas comienzan a bajar, el chaleco puede utilizarse encima de un tejido de punto ligero. Chaleco denim + total denim: quienes prefieran un estilo más marcado pueden combinarlo con jeans, procurando que los tonos de mezclilla sean iguales o deliberadamente contrastantes.

También será importante prestar atención al calce. Un chaleco demasiado ajustado puede limitar las posibilidades de llevarlo sobre prendas gruesas, mientras que uno ligeramente amplio ofrece más alternativas para crear capas. Los modelos de corte recto o ligeramente oversize son especialmente fáciles de combinar durante el otoño.

En cuanto a los colores, el azul clásico continúa siendo la opción más sencilla. Los tonos índigo, azul oscuro, gris denim y negro permiten crear conjuntos más sobrios, mientras que los acabados desgastados pueden aportar un aspecto más relajado.