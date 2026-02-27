5 ideas creativas para reciclar agujetas viejas que tengas en casa y darles un segundo uso con originalidad

A veces no nos detenemos mucho a pensarlo, pero casi todos los objetos que tienes en casa pueden tener un segundo propósito para ahorrarte dinero y esfuerzo, además de consumir menos recursos. Por ejemplo, puedes reciclar agujetas viejas y encontrar en ellas una herramienta útil. A continuación te daremos algunas ideas que te gustarán por fáciles, originales y prácticas.

5 ideas para reciclar agujetas viejas

1. Para colgar macetas

Puedes usar un par de agujetas o juntar varias para colgar macetas pequeñas en el interior de tu casa y crear tu propio jardín colgante. De esta manera puedes tener más naturaleza en tu hogar sin ocupar demasiado espacio y volver a aprovechar estos materiales sin tener que gastar demasiado. También es una manera de comenzar a experimentar con técnicas de macramé (hay diversos tutoriales en línea) sin comprar utensilios especializados.

2. Reciclar agujetas viejas para amarrar plantas

@claires_eden This is how I tie up my tomatoes once they’re already growing and getting heavy 🍅 It’s a gentle way to support the stem, stop it rubbing against the stake, and make it easy to loosen or tighten the tie as the plant grows, without re-tying everything. If your tomatoes are already flowering or fruiting and starting to lean, it’s not too late to give them better support. I use thick cotton twine, wrap once around the stem, cross to the stake, and finish with a bow so it can grow with the plant. Save this if your tomatoes are getting tall, top-heavy, or need extra support late in the season 🌱 ♬ Breezin' - George Benson

Ya sea que tengas plantas de interior o en tu jardín, a veces las ramitas necesitan algunos nudos para que crezcan en determinada dirección. En lugar de comprar alambre, puedes amarrar las ramitas con el material suave de tus agujetas recicladas, aconseja el sitio especializado House Digest.

3. Como tendedero para accesorios

Si tienes un par de agujetas con un diseño bonito, puedes colocarlas cerca de tu tocador o clóset para almacenar accesorios como collares, diademas o ligas para el pelo; también puede ser un lugar para colgar tus cinturones. Parece una idea de reciclaje muy simple pero es capaz de cambiar radicalmente cómo organizas tus accesorios.

4. Como medidor

Si acostumbras hacer manualidades o proyectos en casa, sabes que a veces es difícil medir objetos irregulares. A falta de una cinta métrica, una agujeta y una regla pueden ayudarte. Aunque no hagas manualidades tan seguido, es muy común requerir cinta métrica y no siempre tenemos una a la mano.

5. Reciclar agujetas viejas para hacer pulseras y llaveros

A partir de unas agujetas puedes tejer una pulsera o brazalete de la amistad, un detalle muy original y personalizado. También puedes crear otras manualidades, como un llavero hecho por ti mismo.