Qué hacer con botellas de vino vacías: 5 ideas de manualidades útiles y bonitas para hacer en casa

Es común tener botellas vacías en casa y no saber qué hacer con ellas, sobre todo cuando estas son de vino, pues tiene formas estéticamente bonitas y la realidad es que no es forzoso que vayan directamente a la basura, pues incluso vacías pueden tener un nuevo uso.

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Las botellas de vino podrían tener una segunda vida con un poco de creatividad y paciencia, donde lo que parecieran deshechos, podría ser un bonito adorno o incluso un accesorio invaluable, dependiendo de qué elijas hacer, por lo que te compartiremos una lista de recomendaciones con algunas ideas.

Ideas de manualidades para darle un nuevo uso a una botella de vino vacía

Reciclar las botellas de vino vacías puede ser una excelente manera de decorar tu hogar o incluso hacer regalos únicos dependiendo de tu estilo y de las herramientas que tengas en casa, por lo que te dejaremos una lista sencilla y creativa.

