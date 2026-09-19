Qué hacer con botellas de vino vacías: 5 ideas de manualidades útiles y bonitas para hacer en casa
Dale una segunda vida y crea manualidades creativas y especiales con botellas de vino.
Es común tener botellas vacías en casa y no saber qué hacer con ellas, sobre todo cuando estas son de vino, pues tiene formas estéticamente bonitas y la realidad es que no es forzoso que vayan directamente a la basura, pues incluso vacías pueden tener un nuevo uso.
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Las botellas de vino podrían tener una segunda vida con un poco de creatividad y paciencia, donde lo que parecieran deshechos, podría ser un bonito adorno o incluso un accesorio invaluable, dependiendo de qué elijas hacer, por lo que te compartiremos una lista de recomendaciones con algunas ideas.
Ideas de manualidades para darle un nuevo uso a una botella de vino vacía
Reciclar las botellas de vino vacías puede ser una excelente manera de decorar tu hogar o incluso hacer regalos únicos dependiendo de tu estilo y de las herramientas que tengas en casa, por lo que te dejaremos una lista sencilla y creativa.
- Luz de hadas con corcho LED: Esta es una de las alternativas más sencillas pues solo debes lavar bien la botella, quitarle la etiqueta e introducir una tira de luces LED inalámbricas que vienen integradas en un tapón de plástico con forma de corcho.
@carlos_jiga Después de acabarte el vino🍷, crea esta hermosa lámpara 🪔 #manualidades #artesanias #crafts ♬ sonido original - Carlos_JiGa
- Lámparas colgantes: Apoyándote de un cortador de vidrio u otras técnicas de manera cuidadosa, puedes retirar la base de la botella y pulir los bordes. Posteriormente deberás de introducir un cable con un socket para crear lámparas de techo industriales y rústicas.
@hamigarage
Making upcycled wine bottle lights #woodworking #Carpenter #diy♬ 오리지널 사운드 - HamiGarage
- Floreros modernos: Puedes decorar la botella con cintas de yute añadiendo tiras de encaje blanco, espigas o ramilletes de lavanda y flores frescas e incluso secas fijadas con un lazo, siendo un gran adorno.
@lucila.trca haz tu propio jarron con botellas de vidrio que tengas💐 #flowervase #flores #bottlevase #botellas #jarronesconestilo #homedecor #creatorsearchinsights ♬ sonido original - u.u
- Terrario vertical: Si la botella de vino es transparente, puedes colocar una capa de piedras pequeñas de fondo, carbón activado, tierra e introducir con unas pinzas largas pequeñas suculentas o cactus.
@easygrowing This is going to be a Christmas gift 🎁 For this terrarium I used leca, sphagnum moss, @solsoils houseplant mix, live moss from my yard, string of turtles, and an Inca Flame Begonia in that order! I also added copper wire to the cork to easily pull it out when it’s time for an air refresh. #diyterrarium #begonialovers #stringofturtles #christmasgiftideas #plantlovers #houseplantcommunity #terrariumdesign ♬ Here Comes the Sun (The Sound of Birds in the Forest) - Francisco Malaga & Green Planet Studio
- Marcos personalizados: Debes de limpiar a la perfección tu botella, posteriormente debes de llenarlas hasta un nivel un poco alto de arena y si gustas, conchas marinas o piedras de mar y finalmente debes de meter la fotografía de modo en que se pueda sujetar con la arena.
@thechalkspot
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