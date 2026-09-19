Cuál es el nivel de estudios de Azalia Ojeda, dueña de La Traición de la segunda semana en La Granja VIP

Azalia Ojeda se convirtió en una de las protagonistas de la segunda semana de La Granja VIP Segunda Temporada por su actitud directa. “La Negra” estuvo en peligro de abandonar la competencia, pero consiguió darle la vuelta a su situación y ahora tiene en sus manos uno de los poderes más importantes del reality.

La participante ganó el Juego de la Salvación y se transformó en la dueña de La Traición. Su decisión puede modificar la tabla antes de la Gala de Eliminación, pero su regreso a la televisión también despertó dudas sobre la vida que construyó lejos de las cámaras y el nivel de estudios que alcanzó.

Cuál es el nivel de estudios de Azalia Ojeda

Azalia Ojeda cuenta con estudios universitarios. Una biografía publicada por Milenio señala que “La Negra” es licenciada en Idiomas, aunque públicamente no se conocen mayores detalles sobre su formación académica.

Hasta el momento no se ha revelado en qué institución cursó la carrera, cuál fue su especialidad ni el año en el que concluyó sus estudios. Sin embargo, es identificada como licenciada en Idiomas. No obstante, el camino de Azalia estuvo marcado por su participación en la televisión nacional.

Qué hacía Azalia Ojeda antes de llegar a los realities

Antes de convertirse en una figura de la televisión, Azalia estuvo relacionada con el modelaje y los concursos de belleza. En 1996 representó al Estado de México en Nuestra Belleza México, certamen donde afirmó que, de aproximadamente 40 aspirantes, quedó entre seis finalistas.

Su salto definitivo a la fama ocurrió en 2002, cuando fue seleccionada para la primera temporada de Big Brother México. Permaneció 46 días dentro de la casa y su personalidad directa la convirtió en una de las participantes más recordadas de aquella generación.

Con el paso de los años trabajó como conductora y mantuvo presencia en distintos espacios de entretenimiento. En 2026 regresó a las competencias con Survivor México: La Reliquia en Llamas y posteriormente aceptó el desafío de ingresar a La Granja VIP Segunda Temporada.

Cómo Azalia se convirtió en dueña de La Traición

Azalia comenzó la segunda semana en riesgo después de perder el Duelo frente a Rafael Mercadante. Su nombre apareció en la tabla de nominados, pero todavía tenía una oportunidad para cambiar su destino dentro de la competencia.

“La Negra” aprovechó esa posibilidad y ganó el Juego de la Salvación. Además de abandonar la lista de participantes en peligro, obtuvo el derecho de ejecutar La Traición antes de la segunda Gala de Eliminación.