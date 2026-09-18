Por qué Rafa Mercadante se convirtió en el enemigo número uno de Natalia Alcocer: “El domingo vas a salir”

Rafael Mercadante fue uno de los granjeros señalados por una buena parte de La Granja VIP Segunda Temporada durante las primeras semanas. Incluso fue colocado en la tabla de nominados por votación de los habitantes, aunque logró superar la Gala de Eliminación luego de que Abigail Pak “La Coreañera” sea la menos votada por el público.

Pese a que logró ganarse la confianza de algunos participantes, el actor no termina de convencer a otros habitantes. Ese es el caso de Natalia Alcocer, granjera que ha rechazado todo tipo de relación con Rafa Mercadante, principalmente por ser un mentiroso, según su visión dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

Natalia Alcocer piensa que Rafa Mercadante es mentiroso

Todo comenzó el pasado jueves 17 de septiembre cuando “La Vikinga” tuvo una conversación con Mónica Escobedo en uno de los graneros fuera de la casa principal. Allí, la actriz señaló que Rafa intentó acercarse a ella para entablar una relación amistosa, pero sus actitudes la han mantenido alejada del actor.

Natalia Alcocer|ESPECIAL

Según Natalia, Mercadante intenta hacer creer a los demás habitantes que es buena persona con acciones como dormir en el suelo o ser servicial. Sin embargo, el actor se contradice al aceptar que le molesta tener algunos de estos comportamientos, dejando en evidencia que solo busca quedar bien con el resto.

La situación se volvió aún más tensa previo a la Gala de Traición

Previo a la Gala de Traición de este viernes, Natalia soltó: “Yo no te miro a los ojos y eso no significa que te vaya a nominar, es por mentiroso”. Rápidamente, Mercadante no se quedó callado y replicó: “Yo no soy mentiroso, te lo juro”. De todos modos, la influencer no le creyó su relato.

Rafa insistió: “Pero jamás, creéme, a nadie le voy a mentir. A mí no me gustan las mentiras”. La charla terminó y cuando se alejaba de la escena, el actor soltó: “Hoy voy a salir con el pelo despeinado”, a lo que Natalia contestó en voz baja a Pimpinela, quien estaba a su lado: “El domingo vas a salir”, haciendo referencia a la Gala de Eliminación.

¿Quiénes son los nominados actuales en La Granja VIP Segunda Temporada?

La tabla de la segunda semana está integrada por Manelyk González, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras “Bicolor” y María Karunna. Esta última recibió una nominación directa como sanción por incumplir en varias ocasiones la regla de portar el micrófono.

Azalia Ojeda también estaba en riesgo, pero logró abandonar la tabla tras ganar la prueba de Salvación. Sin embargo, la lista todavía puede cambiar durante la Gala de Traición, ya que “La Negra” tendrá la oportunidad de salvar a uno de los nominados y colocar a otro habitante en su lugar.

Por el momento, Rafa Mercadante no se encuentra nominado, por lo que la advertencia de Natalia Alcocer todavía no podría cumplirse. No obstante, el actor podría subir a la tabla si Azalia decide traicionarlo este viernes.