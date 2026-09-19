Niurka confiesa cuál es su secreto para rejuvenecer y explica su personalidad explosiva

Niurka es bien conocida por su personalidad explosiva, lo que no ha escondido en su participación en La Granja VIP y en una plática con Pimpinela Escarlata confesó que se considera una mujer muy sana porque no se guarda nada y enfrenta a quien la ataca.

La cubana dijo que, si bien prefiere la paz, " no te voy a negar que de pronto rejuvenezco cuando miento madres, soy una mujer muy sana por eso, porque no me trago nada".

Niurka afirmó que ya ha comprobado que si no deja salir sus enojos se enferma. "Si yo me trago un coraje tengo diarrea y vómito". Dijo que aunque lo ha sufrido pocas veces, ha sucedido por darle prioridad a su familia o no perjudicar a un inocente.

Añadió que en ocasiones ha optado por ignorar las situaciones que le hacen daño, pero al final entendió que eso no le funcionaba. Dijo, por ejemplo, que a su equipo de trabajo les permitía expandirse y trabajar para distintos proyectos, pero terminó traicionada.

"Yo he tenido decepciones fuertes, he sufrido muchas cosas", aseguró la vedette y explicó que no todo le ha sucedido en el mundo del espectáculo, también se ha sentido engañada por familiares y amigos.

Niurka añadió que, aunque la gente puede juzgarla, ella se siente perfecta porque respeta los derechos de los demás, pero si alguien se mete con ella, siempre responde y no se deja de nadie.

Pimpinela comparte con Niurka que es muy común que se trague los enojos

En la conversación con Niurka, Pimpinela Escarlata también compartió cómo es su personalidad y confesó que es muy común que se trague los corajes.

Explicó que, por lo general, cuando una persona lo hace enojar basta con que les eche una mirada para que sepan que se sintió mal y luego le ofrecen una disculpa.

Niurka le recomendó expresarse más porque, dijo, cuando no se procesa un enojo, el estómago lo reciente y en ocasiones "es mejor soltar gritos para liberarse".

