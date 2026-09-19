¿Quién fue el Granjero traicionado de La Granja VIP este jueves 18 de septiembre? Esta fue la decisión de Azalia

Es viernes de Traición en La Granja VIP Segunda Temporada y Azalia Ojeda tendrá la última palabra como la poseedora absoluta de este poder. Ella deberá tomar una importante decisión para poner en riesgo de eliminación a un nuevo Granjero y definir por completo la placa de nominados de La Granja VIP este 18 de septiembre.

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¿Quién fue el Granjero traicionado hoy en La Granja VIP?

Si quieres conocer al Granjero que fue traicionado este viernes 18 de septiembre, no te olvides de sintonizar La Gala de La Granja VIP a las 8:30 p.m. por la señal de Azteca UNO.

¿Por qué Azalia tiene el poder de La Traición?

Azalia recibió este poder luego de ganar La Salvación en el juego de este jueves. Te recordamos que este le permite rescatar a uno de los participantes nominados y, a cambio, colocar a otro Granjero en su lugar.

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¿A quién salvó Azalia de la nominación?

Antes de traicionar, Azalia tiene que salvar a uno de los Granjeros que sse encuentran dentro de la placa de nominados. Entre ellos se encuentran:



Manelyk

Niurka

Kevyn "Bicolor"

María Karunna

Mónica Escobedo

Para conocer a quién salvó, disfruta del programa de La Gala de La Granja VIP a lass 8:30 p.m. en Azteca UNO.