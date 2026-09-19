Cómo hacer un sobre con una hoja de tamaño carta de Bluey: Paso a paso y sin pegamento

Si buscas pasar un rato de calidad con los más pequeños de la casa haciendo una manualidad fácil, económica y entretenida puedes crear un sobre de Bluey con una sola hoja de papel lo mejor es que no necesitas pegamento, tijeras ni materiales complicados: únicamente una hoja tamaño carta y algunos colores para decorarlo.

Esta actividad también puede convertirse en una oportunidad para que los niños desarrollen su creatividad mientras aprenden a seguir instrucciones y trabajar con dobleces. Además, una vez terminado el sobre, pueden utilizarlo para guardar sus dibujos, escribirle una carta a algún familiar o incluso preparar un pequeño regalo hecho a mano.

¿Cómo hacer un sobre con una hoja tamaño carta de Bluey?

Materiales:



1 hoja tamaño carta

Colores, crayones o plumones

Lápiz

Pegatinas de Bluey

Paso a paso para hacer el sobre sin ayuda del pegamento

1.- Coloca la hoja en una superficie plana como una mesa y alisa bien el papel para que los dobleces sean sencillos.

2.- Comienza con los dobleces:



Lleva el lado izquierdo de la hoja hacia el lado derecho y marca muy bien el doblez. Después vuelve a abrirla. Esta marca servirá como referencia para centrar las diferentes partes del sobre.



Dobla las dos esquinas superiores hacia la línea central que acabas de marcar. Al hacerlo, comenzarás a formar la parte triangular que funcionará como la solapa del sobre.



Después dobla la parte inferior de la hoja hacia arriba, procura que llegue aproximadamente hasta la zona donde comienzan los dobleces de las esquinas. Presiona el papel para marcar bien la nueva línea.



Dobla los extremos laterales hacia el centro, procurando que queden bien alineados. Estos pliegues ayudarán a formar el centro que queda como forma de bolsillo donde podrás colocar una carta o dibujo.



Finalmente acomoda las pestañas de los lados para que queden sujetas mediante los propios pliegues. Después baja la solapa superior y métela ligeramente dentro del bolsillo frontal.

3.- Decoración

Una vez que hayas terminado con los dobleces puedes agregar dibujos o stickers.