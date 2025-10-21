Así puedes hacer una crema facial con aloe vera para el cuidado de la piel

Desde hace un tiempo, son muchas las personas quienes buscan tener un mejor cuidado para su piel, pues se sabe que la exposición al sol y a los cambios de clima podrían traer graves consecuencias en cuanto a su apariencia, eso sin tomar en cuenta el paso del tiempo, el cual también deja marcas.

Por tal razón, algunas personas optan por algunos remedios más naturales para lograr esa apariencia que se busca y poder retrasar los signos de la edad. Es importante que se conozca los beneficios que tienen los alimentos que se comen, pues algunos de ellos, pueden ayudar al cuidado de la piel y la salud en general.

Programa 06 febrero 2024 Parte 1 | Increíbles mascarillas para cabello [VIDEO] ¡No te pierdas el mejor programa matutino de la televisión! Acompaña tus mañanas al lado de los conductores que te llevarán mucha diversión. Juegos, risas y más.

¿Cómo hacer una crema casera con aloe vera?

De acuerdo con los expertos, se debe de estimular la producción de colágeno, ya que puede cambiar la evolución natural de la piel y ayudar a que las personas luzcan más jóvenes por mucho más tiempo, aunque también va a depender de los cuidados y costumbre de cada quien.

En este punto, el aloe vera juega un papel fundamental, ya que es una planta que cualquier persona puede tener en su hogar y que no requiere de muchos cuidados. En la piel tiene muchos beneficios, entre ellos que es humectante y ayuda a combatir la irritación.

Para poder hacer una crema casera, se necesita mezclar una taza de café de tamaño regular, media taza de aceite de coco, dos cucharadas de aceite de jojoba, una cucharada y media de cera de abejas, en caso de así quererlo, 5 cucarachas de aceite esencial de lavanda.

Primero se deben de mezclar los aceites y la cera, se deben poner a calentar a fuego lento y dejar enfriar la mezcla, para poder poner el aloe vera y volver a revolver, después se pone el aceite esencial para mezclar. Después se debe poner en un frasco, pero lejos de las fuentes de calor.

