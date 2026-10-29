5 manualidades de dinosaurios para hacer con niños y decorar la recámara

Uno de los personajes que genera mayor fascinación en los niños son los dinosaurios, y es que desde siempre han estado presentes en los libros de historia, también en muchas películas, por lo que se han convertido en personajes decorativos y que no pueden faltar. Seguramente habrás observado juguetes acerca de estos animales prehistóricos e incluso podemos hacer algunas manualidades que les encantará a todos y que no es necesario gastar demasiado dinero, ya que son fáciles de hacer, es ideal para compartir con los niños y decorar la recámara.

Los dinosaurios son animales prehistóricos que habitaron la Tierra hace 235 millones de años, en el cual estos vertebrados dominaron nuestro planeta hace 65 millones de años cuando desapareció su último ejemplar y hasta el momento, las causas de la extinción no son tan claras, pero que podría estar relacionada con el impacto de un cometa o asteroide y desde ese momento, en que se convirtieron en muy populares.

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Por qué deberías hacer manualidades de dinosaurios

Debido a la popularidad de los dinosaurios, es que se han convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles; hay películas sobre ellos, juguetes y demás. Por eso, si te encuentras buscando decorar la habitación de los más pequeños, que mejor que hacer unas manualidades con los más pequeños y a continuación, te compartiremos cuáles son esas cinco manualidades.

5 manualidades de dinosaurios

Pezuñas de dinosaurio: podrás crear pezuñas fáciles con goma eva y se podrán ponerse encima de su calzado. Necesitas materiales como lápiz, tijeras, pincel de espuma, láminas de colores goma EVA, tijeras, pintura, y pegamento

podrás crear pezuñas fáciles con goma eva y se podrán ponerse encima de su calzado. Necesitas materiales como lápiz, tijeras, pincel de espuma, láminas de colores goma EVA, tijeras, pintura, y pegamento Globos: es perfecta como decoración de fiestas infantiles o el dormitorio y necesitas de plantilla imprimible de dinosaurio, tijeras, cartulina, globos pequeños, pistola de pegamento caliente y palo para globos

es perfecta como decoración de fiestas infantiles o el dormitorio y necesitas de plantilla imprimible de dinosaurio, tijeras, cartulina, globos pequeños, pistola de pegamento caliente y palo para globos Esqueleto de dinosaurio: podrás colocarlos en la habitación y en donde necesitarás de cartulina negra, lápiz, pegamento, tijera, plantillas de dinosaurio

Sombrero de dinosaurio: es para que los niños se la coloquen en la cabeza y requieres de 1 huevera de cartón, cartulina roja, engrapadora, pinturas de colores y tijeras