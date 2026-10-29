“El contacto físico está prohibido, pero...": Manelyk revela si se atrevería a romper las reglas de La Granja VIP

Desde antes de entrar a La Granja VIP, Manelyk González ya tenía mucha experiencia en realities y sabe muy bien cómo funcionan las dinámicas de este proyecto. Sin embargo, sí ha imaginado cómo serían sus participaciones si hubiese sido hombre, sobre todo en cuanto a cómo reaccionaría si tuviera problemas con sus compañeros, ya que esa sería la única forma en la que podría considerar in en contra de los lineamientos o al menos eso es lo que cree.

Así se lo confesó a Kunno y Mario "Mono" Osuna, a los que les platicó que desde su perspectiva, lo mejor sería defenderse para no permitir malos tratos, en lugar de quejarse o acusar a los responsables. Eso sí, Mane reiteró que tiene más que claro que tienen rotundamente prohibido el contacto físico y eso a ella le parece correcto, solo que en otra realidad le incomodaría simplemente dejarse.

"A ver, dime si estoy mal. Yo si fuera hombre y me pasa algo, o sea yo sé que el contacto físico está prohibido y estoy de acuerdo con eso, pero yo como hombre, me daría pena. Porque soy un varón y decir: 'ay, me pegó, me empujó', eso me daría vergüenza, qué horror", dijo la famosa influencr sobre su visión ante este tipo de situaciones que siempre resultan tan polémicas en los programas.

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¿Por qué a Manelyk le dicen "reina de los realities"? Así nació su peculiar apodo antes de La Granja VIP

Un detalle que no todos saben sobre la Granjera, es que muchos de sus fanáticos se refieren a ella como "reina de los realities", un sobrenombre que hace referencia a todos los programas de este tipo en los que ha estado. Y es que cabe recordar, Manelyk saltó a la fama en 2014, cuando se unió al elenco de "Acapulco Shore", proyecto donde conoció a Fernando Lozada y formaron la linda amistad por la que se guardan lealtad en La Granja VIP.

Manelyk es toda una experta en realities|ESPECIAL

Además, ha estado en otros formatos a nivel internacional y siempre causa mucha controversia por su personalidad, así como por el enorme fandom que la apoya. Mientras que para Mane, su paso como integrante de La Granja VIP marcó el regreso a la TV del país y ella misma confesó que esa fue su principal motivación para entrar.