Las calabazas son uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, por lo que son ideales para decorar la casa sin recurrir únicamente a las figuras talladas. Por ello, traemos para ti estas 7 manualidades que puedes hacer en este 2026 para niños y adultos, los cuales también pueden elegir estos 4 disfraces para lucir como los protagonistas de KPop Demon Hunters.

Con pintura acrílica, cartón, retazos de tela y pegamento, niños y adultos pueden preparar adornos para la entrada, la mesa del comedor o una fiesta temática. Varias de estas propuestas tampoco requieren una calabaza natural, ya que puedes hacer una para este Halloween, festividad en la que puedes usar estos 5 diseños de uñas inspiradas en Chucky, el muñeco diabólico.

7 manualidades con calabazas que puedes hacer en Halloween 2026: para niños y adultos|IA

Las manualidades con calabazas

1. Calabazas pintadas con fantasmas y monstruos: Utiliza pintura acrílica blanca, negra y naranja para crear caras divertidas, gatos negros o criaturas terroríficas sin tallar la superficie.

2. Calabazas de papel en 3D: Une ocho tiras de cartulina naranja con broches para formar una esfera y agrega un tallo y una hoja verdes.

3. Calabazas con cartón reciclado: Recorta siluetas de una caja usada, píntalas de naranja y añade detalles para conseguir una decoración económica que puedas colgar en la pared.

4. Calabazas cubiertas con tela: Envuelve una pieza natural o artificial con retazos de tul, encaje o algodón y completa el diseño con un moño decorativo.

5. Faroles de calabaza con frascos de vidrio: Cubre un recipiente con papel de seda naranja, agrega ojos y boca de cartulina negra e introduce una luz LED para iluminarlo.

6. Calabazas con fantasmas de huellas: Estampa pequeñas figuras con pintura blanca y dibuja ojos y bocas negras cuando seque para conseguir una decoración personalizada en familia.

7. Calabazas con murciélagos de cartulina: Pinta la superficie de rosa, naranja o morado y pega siluetas negras de murciélagos para crear un adorno temático.