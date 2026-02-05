5 recetas caseras coreanas que te aclararán el rostro y dejarán una piel de porcelana

En los últimos años hemos visto que la popularidad de la cultura coreana ha crecido cada día más y entre ello, está su distinguido cuidado de la piel, rutinas, cremas, pieles perfectas etc, sin embargo, su elevado costo en algunos productos o tratamientos podría limitarnos en realizarnos este tipo de cuidados, pero no te desanimes porque en realidad el éxito de estas pieles se basa más en la constancia de rutinas de cuidado de la piel que en los productos que se utiliza.

Este tipo de rutinas ha conquistado a millones por su enfoque constante, delicado y preventivo. Más allá de los productos cosméticos de alta tecnología, muchas de sus prácticas tienen raíces ancestrales y se basan en ingredientes naturales que tradicionalmente se han utilizado para mejorar la apariencia de la piel.

Toma nota que aquí te revelamos 5 mascarillas naturales coreanas que te harán tener un rostro como protagonista de k-drama.

1.- Mascarilla de arroz para iluminar

La mascarilla de arroz es una de las más conocidas debido a la efectividad que tiene, además que es una de las recetas más antiguas que se han empleado por el uso del arroz, uno de los ingredientes estrella en Corea por generaciones.

Para realizar esta mascarilla solo se necesita cocinar un poco de arroz sin sal y licúa una pequeña porción hasta obtener una pasta. Aplícala en el rostro limpio durante 15 minutos y enjuaga con agua tibia.

Se recomienda aplicar cada 15 días, recuerda que con la constancia notarás cómo mejora la apariencia de tu piel desvaneciendo manchas y con un brillo natural.

Mascarilla casera de arroz para tener una piel uniforme|Crédito: Canva

2.- Mascarilla de avena y leche

Ideal para piel sensible, esta mezcla exfolia y aporta suavidad y para obtenerlo solo necesitas mezclar dos cucharadas de avena molida con un poco de leche hasta formar una pasta. Déjala actuar 10 a 15 minutos y enjuaga con abundante agua y aplica un poco de crema humectante y protector solar. Con el uso constante, ayuda a mejorar la textura y promover un tono más uniforme, se recomienda aplicarla cada 15 días.

3.- Miel y limón (su uso es solo nocturno)

Crea una mezcla con una cucharadita de miel natural de abeja y menos de medio limón (alrededor de 5 gotas), incorpora bien los ingredientes y aplícalos en tu rostro limpio por 10 minutos y retira con abundante agua fría ya que el limón sensibiliza la piel, debido a que se utiliza vitamina c se recomienda utilizar protector solar al día siguiente.

4.- Mascarilla de té verde

Elimina lo opaco de tu rostro con esta mezcla que tiene como base el té verde y yogur natural, solo se necesita mezclar estos ingredientes hasta formar una pasta. Aplícala 15 minutos y enjuaga con abundante agua, retira el exceso y deja que seque de manera natural, después aplica crema hidratante.

mascarilla

5.- Mascarilla de pepino y aloe vera

Uno de los productos naturales estrella es el aloe vera y mezclándolo con pepino harán que tu rostro se mantenga hidratado, solo necesitas licuar medio pepino y mézclalo con una cucharada de gel de aloe vera. Deja actuar 20 minutos y retíralo con agua fría, se recomienda aplicarlo una vez por semana.