Los mejores peinados recogidos para lucir elegante durante el verano

Los peinados recogidos de verano son una opción práctica para mantener el cabello lejos del rostro y disfrutar de los días de calor con mayor comodidad. Además de ser frescos, pueden trasformar cualquier look y adaptarse tanto a planes como a ocasiones especiales.

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Desde opciones sencillas para el día a día hasta estilos más sofisticados, existen diferentes alternativas para recoger el cabello sin renunciar al estilo. Estas propuestas se convierten en grandes aliadas durante la temporada y permiten lucir una apariencia cuidada incluso cuando las temperaturas suben.

¿Cuáles son los mejores peinados para el verano?

Las altas temperaturas invitan a recoger el cabello para conseguir un look más fresco y cómodo. Las coletas se convierten en una de las grandes protagonistas de la temporada, con diferentes versiones que permiten adaptar este clásico a estilos casuales, sofisticados y desenfadados.

Coleta pulida y desenfadada

Esta versión combina una base pulida con una coleta de textura y volumen, creando un contraste moderno. Es ideal para quienes buscan un peinado actual con un acabado urbano y relajado.

Coleta baja con raya en el medio

La coleta baja continúa siendo una de las opciones favoritas gracias a su sencillez y elegancia. Además, es cómoda y puede adaptarse a diferentes ocasiones.

Coleta baja XL

Las coletas largas ganan protagonismo durante el verano y ayudan a estilizar visualmente la silueta. Pueden llevarse lisas, rizadas o con ondas desestructuradas para aportar movimiento.

Coleta con ondas suaves

Las ondas suaves aportan textura y movimiento sin perder naturalidad. La clave está en conseguir una melena larga, brillante y con un acabado ligero, alejado de los peinados demasiado elaborados.

Coleta con pañuelo

Los accesorios son un alternativa sencilla que realzan cada look. El pañuelo aporta personalidad y movimiento, mientras que una coleta media con textura mantiene un resultado natural y relajado.

¿Qué peinados se deben evitar en verano?

Durante el verano, conviene evitar los peinados demasiado tirantes o elaborados, ya que pueden resultar incómodos con las altas temperaturas. También es mejor no abusar de productos fijadores, porque pueden dejar el cabello pesado y rígido. Las opciones demasiado pulidas pueden perder su efecto con la humedad, por lo que los estilos naturales son una mejor alternativa.