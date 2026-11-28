En las tradiciones orientales y las prácticas de armonización del Feng Shui, la cartera no es solo un accesorio práctico: simboliza el espacio físico donde resguardas tus recursos y el respeto que tienes por tu propio esfuerzo económico. Sin embargo, a lo largo del año suele llenarse de papeles acumulados que general desorden visual y mental.

De acuerdo con principios de consultores de Feng Shui, la regla básica antes de iniciar un ciclo es vaciar para dejar entrar Hacer una limpieza profunda de tu billetera antes del 31 de diciembre te permite cerrar cuentas pendientes y empezar el año con claridad financiera.

5 objetos que debes sacar de tu cartera antes de Año Nuevo para atraer orden y abundancia

Tickets de compra, recibos viejos y comprobantes de pago

Es el enemigo número uno del orden en cualquier monedero. Guardar recibos de supermercado, comprobantes de cajero o facturas pagadas mantiene presente la energía del gasto y la salida de dinero.

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Tarjetas vencidas, de puntos caducados o bancos que ya no usas

Las tarjetas de regalo sin saldo, credenciales de gimnasios a los que dejaste de ir o plásticos bancarios cancelados ocupan espacio físico sin aportar utilidad real. En el Feng Shui, los objetos inservibles simbolizan estancamiento y pobreza.

Billetes rotos, muy arrugados o monedas extranjeras olvidadas

Llevar dinero hecho bola en el fondo del bolso o mezclado con monedas de viajes pasados que no circulan en tu país proyecta descuido hacia tus finanzas.

Notas con deudas, listas de pendientes o papeles sueltos

Anotar en papelitos cuánto debes pagar o qué te falta comprar y dejarlos dentro de la billetera convierte ese espacio en un recordatorio constante de preocupación cada vez que la abres.

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Envolturas de dulces, boletos viejos y objetos rotos

Es común guardar el boleto del cine, una envoltura de menta o un talismán que ya se rompió. Todo elemento deteriorado o basura acumulata bloquea la sensación de ligereza y renovación.