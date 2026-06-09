Los portavasos son una pieza o accesorio que se debe tener en cada uno de los hogares, ya que ayuda a que las mesas, ya sea la del comedor o escritorio, no se rayen o manchen de líquidos por posibles derrames. No obstante, ahora en el mercado hay diferentes opciones que puedes comprar, como lo son las hechas de madera o bambú rústicos. Conoce las 4 ideas que sustituyen los cojines decorativos de las salas pequeñas.

En el mercado hay diferentes tipos de portavasos, pero uno de los más económicos y por los cuales optan las personas son los que están hechos de silicona y plástico, ya que son flexibles, resistentes a las caídas y fáciles de limpiar. No obstante, con estas nuevas opciones puedes darle al espacio un estilo cálido y natural. Conoce las ideas de como suplir las mesas de centro tradicionales en esta área de la casa.

Las opciones de portavasos de madera y bambú rústicos

1. Madera natural: Estos portavasos están hechos de las bases de los troncos cortados de los árboles, los cuales le darán un estilo campestre y muy moderno tanto a tu sala como al comedor.

5 opciones para reemplazar el portavasos por soluciones de madera o bambú rústicos|Pinterest

2. Bandejas de bambú tradicionales: Son más elegantes que los portavasos tradicionales y multifuncionales, ya que no solo colocarás el vaso, sino también platos, cucharas y hasta vela, el kit perfecto para desayunar en la sala o cama.

5 opciones para reemplazar el portavasos por soluciones de madera o bambú rústicos|Pinterest

3. Charolas estilo japonés: Estas mini plataformas de bambú son las que lideran actualmente el mercado al ser uno de los reemplazos por los cuales más optan las personas. Lo anterior, ya que da un estilo más limpio y sofisticado.

5 opciones para reemplazar el portavasos por soluciones de madera o bambú rústicos|Pinterest

4. Madera clásica: Los portavasos clásicos de madera pueden ser redondos o tipo rodajas como en la primera opción. Solo que en esta ocasión el material está trabajado; es decir, cuenta con sellador, producto que ayuda a que se vea mejor lijado y tenga una mayor durabilidad.

5 opciones para reemplazar el portavasos por soluciones de madera o bambú rústicos|Pinterest

5: Compras: Cabe mencionar que estos portavasos los puedes adquirir en las plataformas digitales o hacer tú mismo, siempre y cuando tengas la herramienta especializada y la habilidad de la carpintería.