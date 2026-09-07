5 peinados para cabello largo que puedes lucir en las Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para celebrar y darle un toque especial al look, desde la ropa hasta el peinado. Si tienes el cabello largo, existen diferentes alternativas para llevarlo de una manera cómoda arreglada y acorde con la ocasión.

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Además de complementar el outfit, un buen peinado puede convertirse en el detalle que haga la diferencia durante las celebraciones de 15 de septiembre. Estas son algunas que puedes considerar para lucir tu melena y darle un estilo especial a tu look patrio.

¿Cómo mantener el cabello sano?

Para mantener el cabello sano es importante establecer una rutina de cuidados que ayude a protegerlo del quiebre, la resequedad y el daño. Algunos hábitos sencillos, como desenredarlo con cuidado, evitar peinados demasiado ajustados y reducir el uso de herramientas de calor, pueden favorecer su apariencia y resistencia.

¿Cómo peinar el cabello largo para las Fiestas Patrias?

Si tienes el cabello largo, las Fiestas Patrias son una buena ocasión para experimentar con diferentes estilos y darle un toque especial a tu look. Desde trenzas tradicionales hasta recogidos con accesorios, existen alternativas que puedes adaptar según tu outfit y el tipo de celebración.

Trenzas estilo Frida Kahlo

Las trenzas estilo Frida Khalo son una de las opciones más representativas para celebrar el 15 de septiembre. Puedes hacer dos trenzas a los costados y colocarlas alrededor de la cabeza para crear un efecto de corona. Agregar flores o listones en colores patrios ayudará a complementar el peinado.

Media cola trenzada

Si prefieres llevar parte del cabello suelto, una media cola trenzada puede ser una alternativa sencilla y femenina. Solo necesitas tomar dos mechones de los laterales, trenzarlos y unirlos en la parte posterior de la cabeza. Puedes dejar el resto de la melena suelta y añadir algún accesorio.

Trenza de espina con listones

La trenza con espiga permite aprovechar el largo del cabello y conseguir un resultado más elaborado. Para darle un toque acorde con las Fiestas Patrias, puedes incorporar pequeños listones verdes, blanco y rojos entre los mechones mientras realiza la trenza.

Moño bajo trenzado

Un moño bajo es una opción elegante y práctica para mantener el cabello recogido durante las celebraciones. Puedes realizar una trenza con la melena y después enrollarla en la parte baja de la cabeza. Para completar el look, añade flores pequeñas o algún accesorio inspirado en las tradiciones mexicanas.

Trenza estilo corona

Este estilo de peinado permite recoger el cabello alrededor de la cabeza y dejar algunos mechones sueltos para conseguir un acabado más relajado. Puedes complementar con flores, listones o pequeños accesorios en colores alusivos a las Fiestas Patrias.