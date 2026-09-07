5 postres inspirados en Cars para consentir a los niños este regreso a clases 2026

Es oficial, el regreso a clases ha comenzado, es por eso que a continuación te decimos con qué postres consentir el paladar de los niños y niñas los cuales están inspirados en una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos; así es, estamos hablando de “Cars”, la icónica cinta protagonizada por Rayo McQueen.

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Cars: Postres inspirados en la película para consentir a los niños y niñas

Estos postres tienen en común colores que son sello de la película como el rojo, amarillo, negro y blanco. Cada una de estas ideas son fáciles de hacer e incluso funcionan como un plan perfecto y divertido para disfrutar con los pequeños.

Cars: Gelatina de tres sabores

Esta idea consiste en hacer una gelatina de tres sabores; puede ser de cereza, mazapán y piña ya que son los tonos que hay en la película; rojo, beige y amarillo. Una vez que la tengas lista puedes colocar en la parte superior una figura o estampilla de los personajes de la película como Mate o Sally.

Cars: Donas decoradas con figuras de la película

Esta idea, como su nombre lo indica, consiste en decorar donas con figuras de la película. Por ejemplo puedes agregar tonos como el negro y blanco para simular una bandera de carreras o bien, añadir el número “95” de Rayo McQueen. De igual forma puedes replicar figuras de neumáticos.

Cars: Cupcakes inspirados en la película

Hacer este postre es una de las ideas más divertidas. Deberás decorar cupcakes con betun, el cual tendrá que tener colorante rojo y otro beige; o bien, amarillo. Puedes añadir brillos comestibles y en la parte superior añadir una figura de los personajes de Cars.

Cars: Pastel de Rayo McQueen

Esta idea consiste en hacer un pastel de chocolate en forma de Rayo McQueen. Para hacerlo puedes comprar un pastel normal y con ayuda de una imagen guiarte para hacer los cortes necesarios y crear la figura. Una vez que lo tengas listo decorarás con ayuda de betún y rodajas de fresas.

Cars: Gelatinas de fresa con los ojos de Rayo McQueen

Esta idea consiste en hacer gelatinas de fresa y colocarlas en pequeños vasitos de plástico, los cuáles deberán tener en el centro la imagen de los ojos de Rayo McQueen. Ahora bien, para simular otros personajes, puedes hacer otros sabores y pegar los ojos de distintos autos.