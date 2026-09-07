Muere influencer tras recurrir a cirugía de alargamiento de pene

Hace unas horas, este 7 de septiembre, se confirmó oficialmente la muerte del influencer Igho Ubiribo, originario de Nigeria y quien tenía residencia en Londres, Inglaterra. Se ha dado a conocer que falleció tras recurrir a un procedimiento que tenía como objetivo alargar su pene.

El influencer de 43 años en realidad murió el 6 de marzo, pero es hasta ahora que está surgiendo la información. De acuerdo con la revista People, que obtuvo acceso a documentos oficiales del Westminster Coroner’s Court en Londres, Ubiribo recurrió a un tratamiento de inyecciones de ácido hialurónico y lidocaína en el pene, en Bangkok, Tailandia.

Horas después del procedimiento cosmético, Igho Ubiribo fue con su esposa por un masaje en el hotel donde se estaban quedando; ahí experimentó dolores de pecho y se desmayó un par de veces. Fue llevado a un hospital y ahí recibió reanimación cardiopulmonar por 101 minutos tras perder la consciencia, hasta que se declaró su muerte en la madrugada.

Según los documentos, la causa del fallecimiento fue una embolia pulmonar provocada por las inyecciones de ácido hialurónico. Durante una autopsia, en los pulmones del influencer se encontró material que consistía con el ácido hialurónico que se inyectó, indica el portal especializado en celebridades TMZ.

Quién era Igho Ubiribo, el influencer que murió tras someterse a procedimiento para alargar pene

Igho Ubiribo se dedicaba a las redes sociales, en específico para compartir contenido de estilo de vida. Tenía más de 180,000 seguidores en Instagram, donde mostraba una vida de lujos junto a su esposa, de nombre Dani Allen; ella es socialité y diseñadora de moda. Solían publicar fotos de viajes en la primera clase de aerolíneas, en destinos como Dubái y en yates, por mencionar ejemplos.

Se sabe que el influencer tenía exclusivas propiedades en Los Ángeles y en Londres, una de ellas cuyo valor ascendía a 1.1 millones de dólares.

Las últimas publicaciones de ambos son de noviembre de 2025, y hasta ahora no había salido información sobre el influencer. Han surgido diversos comentarios con condolencias y despedidas.