Los peinados recogidos a la altura de la nuca despejan la parte posterior del cabello y conservan algunos mechones alrededor de las mejillas y la mandíbula, para disimular la papada y lograr un efecto facelift inmediato con estas 5 ideas. Mientras que estos 8 cortes de pelo crean una apariencia de mayor volumen

Este contraste entre la zona recogida y los laterales aporta movimiento al rostro y evita un acabado completamente tirante. Wella Professionals incluye los mechones delanteros sueltos entre los pasos de su tutorial para crear un chignon bajo con textura. Mientras que estos 6 cortes de cabello hacen que el pelo fino se vea el doble de abundante.

5 peinados recogidos bajos con mechones sueltos para disimular la papada y lograr un efecto ‘facelift’ inmediato|IA

Los 5 peinados recogidos para disimular la papada

1. Moño romántico con ondas laterales: Separa dos secciones delgadas a la altura de las sienes antes de sujetar el resto del cabello en una coleta baja. Después, enrolla la coleta sobre su base y utiliza horquillas para fijarla cerca de la nuca. Con una tenaza, marca ondas suaves en los mechones delanteros y acomódalos cerca de los pómulos.

2. Recogido bajo con raya lateral: Traza una raya ligeramente desplazada hacia un costado y peina el cabello hacia atrás sin tensar demasiado la zona frontal. Forma un moño pequeño en la nuca y deja una sección fina junto a la mejilla del lado con más cabello.

3. Moño despeinado: Para conseguirlo, recoge el cabello en una coleta baja y gira alrededor de la liga sin apretar demasiado. Sujeta el moño con horquillas y libera algunos mechones finos junto a las sienes. Después, afloja ligeramente la parte superior con las yemas de los dedos para evitar que toda la cabeza quede completamente pegada al cuero cabelludo.

4. Chignon bajo con mechones: El chignon consiste en enrollar el cabello y fijarlo cerca de la nuca. Para adaptar este estilo, deja dos secciones estrechas a ambos lados de la cara, construye el moño y utiliza un cepillo redondo o una tenaza para dar una curva ligera a las puntas delanteras.

5. Moño bajo: Peina el cabello hacia atrás con un cepillo, crea una coleta a la altura de la nuca y enrolla la longitud hasta formar un moño compacto. Antes de fijarlo, reserva dos secciones delgadas en la parte frontal.